「みんな嬉しそうでこっちまで笑顔になりますね」「日頃から愛されているのが伝わってくる」と、たくさんの人を笑顔にしているのは、手術を終えておうちに帰ってきたおばあちゃんをお出迎えするわんちゃんの光景。腰の手術を終えて、支えられながら帰宅したおばあちゃんを見たわんちゃんは思わず…？この光景は47万再生を突破し、家族の温かさに笑顔になってしまう人が続出しています。

手術を終えておうちに帰ってきたおばあちゃん

家族たちの温かなひとときがInstagramアカウント『自称豆柴のふじ』に投稿され、見た人を温かい気持ちにしています。この日、豆柴の富士くんはおじちゃんと一緒に玄関である人を待っていたそう。その人とは…富士くんの大好きなおばあちゃん！この日は、腰の手術を終えたおばあちゃんが久しぶりにおうちに帰ってくる日。富士くんが玄関でお利口に待っていると、扉の向こうからゆっくりと富士くんたちがいる方へ近づいてくおばあちゃんの姿がありました。その光景を見て、富士くんは思わず身を乗り出すのでした。

富士くんが飛びつかないよう、おじいちゃんが抑えていたところ…

おばあちゃんが帰ってきたことに気づいて、大喜びの富士くん。思わずおばあちゃんの方へ駆け出そうとしますが、なかなか前に進むことができません。なぜなら…富士くんの反応を予期していたおじいちゃんが、富士くんをしっかりと抑えていたから！

きっと、そのままだったら富士くんは手術をした直後のおばあちゃんに飛びついてしまっていたことでしょう。そんなおじいちゃんの機転によって『待て』をしていた富士くんですが、おばあちゃんへの「大好き」の気持ちは、それを上回るご様子。なんと、富士くんは一瞬の隙をついておじいちゃんの手から離れ、おばあちゃんの元へと駆け出していったのでした。

嬉しさいっぱいな富士くんの姿にほっこり♪

おじいちゃんの隙をついて制止を振り切り、おばあちゃんの元へとやってきた富士くん。そして、嬉しさいっぱいになった富士くんは…思わずおばあちゃんへ飛びついたそう！

しかし、富士くんはおばあちゃんの体調が悪いのを分かっているのか、そっと鼻と前足を当てる程度だったのだとか。嬉しい気持ちを抑えて、おばあちゃんに「おかえり」をする姿に、こちらまで胸が暖かくなります。

そんな富士くんの歓迎を受けて、おばあちゃんもなんだか嬉しそう。みんなが揃って、また幸せな日々が始まった富士くんなのでした。

おばあちゃんが帰宅した日の光景には、「待ち遠しかったんだね、大好きだもんね」「おじいちゃんも相当嬉しそう」という温かいコメントや、「おばあちゃん、くれぐれもお大事になさってくださいね」と、おばあちゃんを労る声が寄せられることに。

Instagramアカウント『自称豆柴のふじ』では、そんな富士くんと家族たちの温かい日常が投稿されていますよ。

富士くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「自称豆柴のふじ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。