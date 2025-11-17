「もっと早く知りたかった！」なぜ国語の心情問題は“3つのサイン”に注目するだけでスラスラ解けるのか？

物語に隠された「感情のスイッチ」を見つけよ

国語の入試問題では、物語文に「このとき彼（彼女）はどう思ったのか」といった問題が多く見られます。これを「心情問題」といいます。

心情問題が不得意な生徒に僕がアドバイスしているのは、物語文に必ず現れる「きっかけ」に注目すること。

「なんとなく」読みからの脱却

「時間」の流れこそが最大のヒント

物語文の最大の特徴は、説明文と異なり、「時間軸」に沿って展開されているということにあります。だからこそ、感情の変化のタイミングを見定めることがキーポイントになってきます。

問題文を読んでも、内容が頭に入ってこないというタイプは、この「きっかけ」に気づかずに漫然と読んでいるケースが大半だと思います。

「きっかけ」を見つける3つのサイン

では、その重要な「きっかけ」をどうやって見つければよいのでしょうか。僕は、本文中に必ず現れる3つのサインに注目するように言っています。

1つ目は「情景描写の変化」です。それまで晴れていた空が急に曇ったり、風が強く吹き始めたりといった天候の変化は、登場人物の心の動きと連動していることが非常に多いのです。

2つ目は「登場人物の行動やセリフ」。特に、それまでの流れとは異なる予想外の行動や、誰かからかけられた一言が、感情を大きく揺さぶる引き金になります。

3つ目は「いつもと違う出来事」の発生です。日常の繰り返しが描かれていた中に、非日常的な事件が起きるとき、そこに心情変化の大きなヒントが隠されています。

「きっかけ」の前と後を比較する

これらのサインを見つけたら、次はその出来事の前後で登場人物の様子がどう変わったかを比べてみてください。「うつむいていた顔を上げた」「黙り込んでいたのが、急に口を開いた」など、変化した部分にこそ、設問で問われている「心情」が隠されています。

この「ビフォーアフター」を意識するだけで、解答の根拠が驚くほど明確になります。

「きっかけ」探しが最強の武器になる理由

この「きっかけ」を探す読み方は、単なる受験テクニックではありません。物語の構造を的確に捉え、登場人物の心の機微に寄り添うための、いわば読解の「型」です。

この型が身につけば、どんな物語文にも対応できる応用力が養われます。漫然と読むのではなく、常に「何かが動く瞬間」を探す意識を持つこと。それこそが、心情問題を得点源に変える最強の武器になるのです。

