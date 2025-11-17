あなたが使っているマットレス、寿命を縮めてるかも？ 睡眠の質は「土台」で9割決まる

弱点を克服する最高のパートナー

「ウッドスプリング」

環境意識の高まりから、ヨーロッパを中心に広まっている「ラテックスマットレス」ですが、弱点もあります。

スプリングマットレスよりは軽いものの、ウレタンマットレスより重たいため、ローテーションが難しい点です。

もう1つ、加工しにくいため、ゾーニングが難しいという弱点もありますが、これに関しては「ウッドスプリング」と組み合わせればちゃんと補えます。

体圧を巧みに分散させ、正しい寝姿勢へ導く仕組み

ウッドスプリングとは、弓状にしならせた木製パーツを一列に並べてスプリングとして使うもの。上から体重が加わると、板バネのように機能してくれるのです。

ウッドスプリングでは、場所によって木製パーツのしなりの強さを変えることが可能になっています。

胸（背中）や腰のように体圧がかかりやすいところは、変形しにくい木製パーツを配置すれば、体圧を分散させて正しい寝姿勢が保ちやすくなります。

環境意識と快眠を両立させたいあなたへ

究極の組み合わせとは？

ウッドスプリングも天然素材で処分する際の環境負荷も少ないことから、環境意識の高いヨーロッパでは「ラテックスマットレス＋ウッドスプリング」の組み合わせが人気です。

この組み合わせは、自然な寝姿勢を維持したい人や、通気性と耐久性を重視する人にオススメの選択肢です。

