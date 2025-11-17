価格約897万円！ KTM×ブラバス「“新”ネイキッドバイク」登場 “ミッドナイト・ヴェイル”のカラーリング＆大胆デザインの鍛造ホイールで高級感を演出 「BRABUS 1400 R シグネチャーエディション」ドイツで発表

「THE BEAST」が更に獰猛に

ドイツのチューニングブランドである「BRABUS（ブラバス）」は、新型ハイパーネイキッドバイク「BRABUS 1400 R シグネチャーエディション」を発表しました。

このマシンは「THE BEAST」の愛称を持つKTMの「1390 SUPER DUKE R EVO」を基に開発された高性能ネイキッドモデルで、生産台数は全世界でわずか100台限定となっています。

KTM×ブラバスの最新モデル「BRABUS 1400 R シグネチャーエディション」

【画像】超カッコいい！ これが「BRABUS 1400 R シグネチャーエディション」です（17枚）

心臓部には排気量1350ccのLC8 Vツインエンジンを備え、最高出力140kW（190PS）、最大トルク145Nmという圧倒的なパワーを発揮します。これにより0-100km／h加速は3.2秒という数値を記録し、同時に上品な美しさを新たな次元へと引き上げることを目指して開発されました。

外観は「1秒で感動させるデザイン」をコンセプトとし、ブラック＆ボールドの美学で全体が統一されています。

ボディカラーにはブラバスを象徴する「ミッドナイト・ヴェイル」が採用されました。これは深みのあるブラックにわずかな青みを加えた色調で、真夜中の空が持つ静かな力強さを表現しています。

ボディワークにはカーボンファイバー製のパーツがふんだんに採用されており、フロントフェンダーや独自のデイタイムランニングライトを持つLEDヘッドライトユニット、サイドスポイラー、燃料タンクフェアリング、アンダーカウルといった精密に設計されたコンポーネントが、ダイナミックな輪郭を強調しています。

足回りには、最先端の鍛造・CNC加工技術で生み出された17インチのBRABUS モノブロックII EVO「プラチナエディション」ホイールが装着されています。

サスペンションには、電子制御磁気バルブを備えたアダプティブWP APEXセミアクティブテクノロジー（SAT）を採用。これにより、快適な乗り心地からレーストラックに対応した硬い設定まで、ボタン一つで簡単に調整が可能です。

ブレーキシステムには、ブレンボ製の最新HYPURE 4ピストンモノブロックブレーキシステムが搭載され、卓越した制御性と制動力をライダーにもたらします。

シートはブランド特有のBRABUSマスターピースレザーとディナミカマイクロファイバーを組み合わせて手作りされており、中央にはBRABUSロゴがエンボス加工で施されています。

また、大型フルカラーTFTディスプレイには、起動時に特別なBRABUSアニメーションが表示されるなど、オーナーの所有欲を刺激する工夫も見られます。走行状況に応じて走行体験を調整できる5つの専用ライドモード（STREET、SPORT、RAIN、PERFORMANCE、TRACK）も搭載されています。

その他、同モデルには調整式のBRABUS CNCレバーやフットレスト、カーボン製の各種プロテクター、そして限定モデルの証である「1 of 100」のバッジなど、細部に至るまで特別な装備が備わっています。

さらに、付属品としてプレミアム室内カバー、プレゼンテーションマット、レザーキーカバー、カーボンキーボックスが用意され、このモデルが持つ特別な価値を一層引き立てます。

ドイツにおけるBRABUS 1400 R シグネチャーエディションの価格は4万9900ユーロ（日本円で約897万円）に設定されています。