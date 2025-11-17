MARLMARL×ディズニー2025年ホリデー限定コレクション登場♡

ベビー&キッズのギフトブランドMARLMARL（マールマール）が、2025年ホリデー限定のディズニーコレクション「NAUGHTY MATE」を発表♡11月13日(木)から自社ECサイト、11月14日(金)から全国直営店で発売されます。いたずら好きな仲間たちの無邪気な姿をデザインしたスタイやブランケット、ぬいぐるみ型リュックなど、特別なギフトにぴったりのアイテムが揃います。

お茶目な仕草が可愛いスタイたち



bumbum / Mickey

bumbum / Donald

bumbum / Dumbo

Hello! / Mickey & Minnie

naughty mates / 101

・Figaro & Cleo

Young Oysters

「bumbum / Mickey」「bumbum / Donald」「bumbum / Dumbo」など、相良刺しゅうで立体的に表現されたスタイは各\5,500（税込）。

ミッキーのお尻やドナルドの手を振る姿、ダンボの飛ぶシーンなど、見ているだけで微笑ましくなるデザインです。

「Hello! / Mickey & Minnie」はドットに隠れたミッキーを探す楽しさも♪

菜々緒も愛用♡天使のブラⓇスリムライン2025秋冬新作登場中！

遊べるぬいぐるみ＆便利なブランケット



BFF+ / Mickey

「BFF+ / Mickey」（\11,000税込）は、肩紐の取り外し可能な多機能リュックで、おしゃぶりを装着できるシリコンリング付き。添い寝やお出かけにも対応します。

「hooded blanket / Mickey」（\10,450税込）は、フードをかぶればまるでミッキー♡抱っこ紐やベビーバギーに装着可能なテープ付きで毎日大活躍です。

仲間たちの愛らしい刺しゅうアイテム

「naughty mates / 101」「Figaro & Cleo」「Young Oysters」などのスタイは、それぞれ仲間たちの表情や動きを刺しゅうで表現。

小さな手で触れたくなる立体感とポップな色使いで、ベビーの日常にさりげないトキメキを添えます。価格は各\4,950～\5,500（税込）です。

特別なホリデーに♡MARLMARL×ディズニー



2025年ホリデー限定のMARLMARL×ディズニー「NAUGHTY MATE」は、11月13日(木)自社ECサイト、11月14日(金)全国直営店で発売。

スタイやブランケット、ぬいぐるみリュックなど、いたずら好きな仲間たちの愛らしいデザインが揃い、ギフトや日常の特別な瞬間を彩ります♡

ベビーへのクリスマスプレゼントにぴったりです。