ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（43）が13日、自身のインスタグラムを更新。17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビューを告知した。

「『週刊プレイボーイ』に掲載されています。とても楽しい撮影でした」と書き出し、ふくよかな谷間を披露した“セクシー”白ビキニの写真を公開。「一緒に考えて、背中を押してくれた リスナーのみなさん、本当にありがとう リスナーさん。ちょっとびっくりしないか心配さー。びっくりしないでねー 本人もなんかびっくりしてるから。というか皆の反応がどうかなぁってびびってます」と記述。

「表紙を見たとき、自分の名前載ってる。ピヨピヨとひよったとともに、プロの若きグラビアアイドル達が本気でモデルさんをやっている世界なのだろうなぁ。と。なんか改めて、こんな私の撮影を楽しい現場にしてくださったプレイボーイのスタッフの皆様に感謝です 竹中のこと探してね！どこかにいるはず どこだろうねー。きっといるはず 同時発売のデジタル写真集【TOMOKA】もお願いします」とPR。

最後に「竹中の挑戦だったの。この日頑張ったんだぁ。見届けてもらえたら嬉しいです！ 応援してくれた女性陣にも見てほしいな。なんて。思っています！ デジタル写真集では、動画とか、竹中の声も聞けますよ」などとつづった。

竹中アナの投稿に対し「ダイナマイトボディー素敵ですね」「増版確定間違いなし」「どこもかしこも完売だな」「いつもセクシーなビキニを着て写真を撮ってほしい」「長年の夢が叶ったよ」などと書き込まれていた。

広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。