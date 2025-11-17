【脳トレ】2、6、12、20に続く空欄に当てはまる数字は…？ 1分で即席チャレンジ
数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！
パッと見では難しそうに感じるけれど、落ち着いて“増え方”を観察すれば見えてきます。今回は、前後の差に注目するとスッキリ解けるタイプの問題です。
ヒント：前後の“差”がどんな風に変化しているかをチェックしてみましょう。
▼解説
この数列は、前後の差が「＋4」「＋6」「＋8」「＋10」「＋12」と2ずつ増えていく規則です。つまり、20の次は＋10して「30」となります。
2＋4＝6
6＋6＝12
12＋8＝20
20＋10＝30
30＋12＝42
「足す数」が段階的に変化していくタイプの問題。差をとるだけでなく、“差の差”を見るのがコツです。慣れてくると、こうした規則が自然と見えてくるようになります。
(文:All About ニュース編集部)
答えを見る
