横山武史騎手「まずはほっとしています」JRA年間100勝達成！



横山武史騎手（c）SANKEI

11月15日（土）東京6Rで、6番マスターソアラに騎乗し1着となった横山武史騎手（美浦：鈴木伸尋厩舎所属）が5年連続5回目となるJRA年間100勝を達成した。

横山武史 コメント

今年も引き続き（年間100勝を）達成したいと思っていましたし、達成しなければいけない馬に乗せていただいているので、まずはほっとしています。まだまだ勝てたと思うレースはたくさんありますし、一度も満足したことはないのですが、昨年よりもはやいペースで100勝できたので、その点はよかったと思います。

いつも応援してくださりありがとうございます。皆様の応援が力になるので、今後とも応援していただけるように頑張っていきたいと思いますし、皆様の力で競馬を盛り上げていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

JRA公式HPより





クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？