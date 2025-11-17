東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6538　高値0.6551　安値0.6504

0.6605　ハイブレイク
0.6578　抵抗2
0.6558　抵抗1
0.6531　ピボット
0.6511　支持1
0.6484　支持2
0.6464　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5682　高値0.5691　安値0.5645

0.5746　ハイブレイク
0.5719　抵抗2
0.5700　抵抗1
0.5673　ピボット
0.5654　支持1
0.5627　支持2
0.5608　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4023　高値1.4045　安値1.4014

1.4072　ハイブレイク
1.4058　抵抗2
1.4041　抵抗1
1.4027　ピボット
1.4010　支持1
1.3996　支持2
1.3979　ローブレイク