東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6538 高値0.6551 安値0.6504
0.6605 ハイブレイク
0.6578 抵抗2
0.6558 抵抗1
0.6531 ピボット
0.6511 支持1
0.6484 支持2
0.6464 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5682 高値0.5691 安値0.5645
0.5746 ハイブレイク
0.5719 抵抗2
0.5700 抵抗1
0.5673 ピボット
0.5654 支持1
0.5627 支持2
0.5608 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4023 高値1.4045 安値1.4014
1.4072 ハイブレイク
1.4058 抵抗2
1.4041 抵抗1
1.4027 ピボット
1.4010 支持1
1.3996 支持2
1.3979 ローブレイク
