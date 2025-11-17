K-1チャンピオン武尊と妻でタレントの川口葵夫妻に密着。プロポーズの日、武尊が婚姻届を1日中服の中に入れていたため湿っていたという微笑ましい裏話が明かされた。

【映像】ディズニーランドでプロポーズした時の武尊と川口葵

11月14日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#11が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは川島海荷。

今回密着したのは、K-1で史上初めて世界3階級制覇を成し遂げた武尊（34）と今年7月に結婚したタレント・川口葵（26）。

2人は共通の知人を通じて出会い、初対面でお互いに好印象を持ったそう。武尊は「普段テレビを見ないんですけど、たまたま『ボンビーガール』で彼女が出ている回だけ見て」「（テレビと対面と）差がなかったので、嘘つけない人なんだろうなって」と感じ、川口も「そのままの自分を見せてくれる人」と第一印象を振り返った。ちなみに武尊にとって川口は「地球上で素を見せているのは3〜4人だけ。その中の1人」という。

川口の誕生日、武尊はディズニーランドで川口にプロポーズ。川口は「（婚姻届が）ちょっと湿っていましたね。服の中に（1日中）隠していて」と微笑ましいエピソードを明かした。