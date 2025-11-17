今回は、「嫁が妊娠している」と勘違いした義母に復讐した方法について、エピソードを紹介します。

これ以上義母に堪えられない…

「夫と離婚することになり、義実家にその報告をしに行くことになりましたが、義母はなぜか『妊娠の報告をしに来る』と勘違い。その上、私に『妊娠中はもっと動かないと』と言って、やたら重たいものを運ばせてきて、あきれましたね。私がそれを断ると『嫁のくせに偉そうに！ 黙って言うことを聞きなさい』と暴言を吐く始末で……。

そこで、義母の言動に耐えられなくなった私は、義母の発言をこっそり録音することに。その後、夫が『俺たち離婚するんだけど……』と義母に伝えると、世間体を気にする義母は予想通り激怒し、私にありえない暴言を吐いてきましたが、もちろんその間もずっと録音していました。

今度この録音データをもとに名誉棄損で訴える予定ですが、義母にこれで復讐できると思うとワクワクします。ちなみに義母はこの数年間ずっと私をいじめてきたので、離婚し義母から解放されてほっとしますね」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ この女性は義母にずっといじめられていたとのことですが、夫はそれを知りながら義母から守ってくれなかったそうです。それもかなりひどい話ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。