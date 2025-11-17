１４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．０９ドル（＋１．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０９４．２ドル（－１００．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０５９．０セント（－２４８．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２７．２５セント（－８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３０．２５セント（－１１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１２．７５セント（－１９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．３５（±０．００）
出所：MINKABU PRESS
