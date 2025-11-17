本日11月17日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「実りの秋 農家さんに個人的ニュースを聞いてみた件」「県民の日ニュース第2弾 茨城編」「視聴者のお悩みを聞いてみた件」「村上のコアなファンが現れた件」を予定している。

「実りの秋 農家さんに個人的ニュースを聞いてみた件」では、早朝から畑に出ていたお母さんやAIを駆使して農園をアピールするご夫婦、最も忙しい時期を1時間睡眠で乗り切ろうとしているキノコ農家のお母さんなど、農作業に汗を流す方々をスタッフが直撃！ブルーベリー農家が盗難にあいにくい理由とは？布団ではなく、変わった場所で毎晩寝ているというニンニク農家のご主人はいったいどこで寝ているのか？そして、自らもぶどうプロジェクトを行っている村上も現在の農業に物申す!?

「県民の日ニュース第2弾 茨城編」では、11月13日が茨城県民の日だったことにちなみ、”いばらき大使”も務めているタレント・鈴木奈々をキャスターに迎え茨城県の現状を伝えることに。茨城から絶滅したかのように見えたヤンキーたちは実は○○に進化していた？茨城名物の納豆を作るためのアレ不足で大ピンチに？茨城空港がここ最近大人気スポットに！一体なぜ？

「視聴者のお悩みを聞いてみた件」では、「某鑑定団に出すまでもないほどの掛け軸、鑑定したら一体いくらになるのか？」「夫ののどち○こがちょっぴり変わった形をしていて心配…大丈夫なのか？」など、視聴者から番組に寄せられたお悩みを解決していく。絶望的にジャンプが下手な男性には、専門のトレーナーが付きっきりで短期集中レッスンを実施！果たして高いジャンプは飛べるようになるのか？そして想像以上に感動的な結末が!?

スタジオの客席には、村上を推しまくるファンが！“ガチすぎる”推しスタイルに「なんか還元せなアカンわ…」と村上。