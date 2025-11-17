明日11月18日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」2時間スペシャル。ゲストは中村海人・七五三掛龍也（Travis Japan）、大沢あかね、武藤十夢、太田博久（ジャングルポケット）。

VTRでは、大手出版社社員による妻殺害事件を再現。妻を殺した容疑で逮捕された大手出版社社員の男。しかし、自分は殺していないと一貫して殺人の容疑を否認した。さらに「妻は自殺した」と主張したが、検察側は夫による殺害だと断定。一方弁護側もそれらを否定する証拠を提示し、真っ向から対立。妻は殺されたのか？それとも自殺だったのか？彼はなぜ有罪となったのか？

番組では、捜査資料、裁判資料に基づく検察側が描いた有罪のストーリーと、弁護側が主張した内容や関係者への取材に基づく無罪を主張するストーリーの両方を再現。さらに、服役中の男から「ザ！世界仰天ニュース」宛に手紙が届く。そこに書かれていたこととは。

ほか、自転車に乗っていたら…洗った帽子を被っただけで…日常に起きたまさかの出来事を3連発で紹介！

スタジオでは、VTRにちなんでゲストがまさかの失敗をトーク。「買いだめるクセがある」という中村は、トイレットペーパーの大きいサイズをネットで購入。しかし、後日とんでもない量のトイレットペーパーが届いた様子を振り返り、一同の笑いを誘う。七五三掛は音楽番組に出演した際、パフォーマンス中になんとチャックが全開だった経験を明かすと、「俺よくあるよ！」と笑福亭鶴瓶が共感!?「そのまま踊り続けて…」激しいダンスが魅力のTravis Japanならではの苦労を語る。

■大沢あかねが語る夫・劇団ひとりの意外な趣味！武藤十夢はアレが自転車に巻き込まれて…

ゲストの仰天トークも！大沢は「主人が藍染めにハマってたんですよ」と夫の劇団ひとりの意外な趣味を告白。だが、“染めたい欲”がスゴすぎて、家族を困惑させたエピソードを語る。

武藤は自転車に乗っている際に「スカートの裾が巻き込まれたことが何回かある」といい、豪快な対処法を披露してスタジオを驚かせる。