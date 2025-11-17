【べらぼう】残り4話でついに写楽！次回11月23日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、11月23日（日）放送予定の第45話「その名は写楽」の予告、場面写真が公開されました。

前回放送ではこれまでのキャストが続々と再登場し、クライマックスに向けて盛り上がってきました。そして次回はいよいよ「東洲斎写楽」を物語の中心に展開されるようです。

第45話「その名は写楽」あらすじ

定信（井上祐貴）らに呼び出された蔦重（横浜流星）は、傀儡好きの大名への仇討に手を貸すよう言われる。

芝居町に出向いた蔦重は、今年は役者が通りで総踊りをする「曽我祭」をやると聞き、役者の素の顔を写した役者絵を出すことを思いつく。蔦重は、南畝（桐谷健太）や喜三二（尾美としのり）らとともにその準備を進めていくが、、、。

一方、歌麿（染谷将太）は、自分の絵に対して何も言わない本屋に、苛立ちを感じていた。

大河ドラマ『べらぼう』相関図

この他の相関図、キャスト一覧に関して、公式ページで詳しく紹介されています。

NHK大河ドラマ「べらぼう」第45話「その名は写楽」は、11月23日（日）放送。

2025年大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」

