「あとちょっと届かない…」を解消してくれる！100均キッチン便利グッズ
洗い物の中でも地味〜に面倒なタンブラーやボトル。ボトル洗いスポンジのサイズが合わず、使いにくいという方もいるのではないでしょうか。そこでおすすめしたいのが、ダイソーの商品！洗うものに合わせて2段階で調整が可能なアイテムなんです。実際に使って感動した商品なので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪
商品名：コップ・ボトル洗いスポンジ（2段伸縮）
価格：￥110（税込）
伸長時（約）：33cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480589251
もうこれしか使えないかも！ダイソーで見つけたボトル洗いスポンジ
タンブラーや冷水筒を洗うのに便利なボトル洗いスポンジ。ですが容量の小さいタンブラーにサイズを合わせて買うと、冷水筒では使いにくく、逆に冷水筒に合わせたものはタンブラーでは使いにくいというのが気になっていました…。
そこで出会ったのが、ダイソーの『コップ・ボトル洗いスポンジ（2段伸縮）』。
ぱっと見はよくあるアイテムに見えるのですが、持ち手部分にボタンが付いていて…。
伸ばすことができるんです！伸ばすと約33cmになるため、冷水筒など容量の多いものもお手入れラクラク。
縮めておけばコップやタンブラーなど、容量の小さいものも洗うことができます。
もう後回しにしない！ボトル洗いスポンジ革命
泡立ちもよく、ストレスフリー！110円（税込）とお安いですが、使い勝手のいいアイテムとなっています。
ボトルの底までしっかりと届いてくれるので、隅々までキレイに！ボトル系の洗浄が億劫でつい後回しにしがちでしたが、『コップ・ボトル洗いスポンジ（2段伸縮）』をゲットしてからはササッと洗えるようになりました。
なによりもうれしいのが頭部までしっかりとスポンジになっているというところ。飲み口や底を傷めにくいですよ！
今回はダイソーで購入した『コップ・ボトル洗いスポンジ（2段伸縮）』をご紹介しました。
スポンジは消耗品なので、110円（税込）で買えるというのは助かりますね。とても使い勝手のいいアイテムなので、ぜひ手に取ってみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。