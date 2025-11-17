「ファッション迷子」→【グローバルワーク】へ！ 40・50代がこなれる「即戦力トップス」

最近なんだか服がしっくりこない……そんな “ファッション迷子” の40・50代におすすめなのが【グローバルワーク】。シンプルなのに旬を感じる「即戦力トップス」が豊富で、日常にちょうどいいおしゃれが楽しめそうです。今回は、スタッフさんの着こなしとともに、トップスの魅力をお届けします。毎日のコーデにちょっと自信が持てるヒントが見つかるかも。

トレンドのレイヤードコーデが楽しめる！

【グローバルワーク】「毛玉になりにくいキーネック」\4,990（税込）

変形リブとキーネックのデザインが、リラックス感の中にもきれいめなムードを演出。ゆったりシルエットでもすっきり見えやすいので、体型カバーしながら今っぽく着られそう。淡いブルーのシャツを重ねれば、顔まわりに明るさが出て好印象に。自宅で洗えて毛玉になりにくい素材だから、デイリーに頼れる即戦力トップスとなりそうです。

ふわふわボーダーで冬カジュアルを優しくアップデート

【グローバルワーク】「モヘヤタッチボーダープルオーバー」\4,990（税込）

やわらかな風合いと淡い配色が目を引く、モヘヤライクなボーダーセーター。ふわふわとした質感が優しい印象を与えつつ、横幅のあるクルーネックでほどよい抜けを感じさせます。ワイドデニムを合わせれば、ラフだけど大人っぽい冬のデイリーカジュアルに。リラックス感がありながらも、旬のムードをしっかりキープできそうな一枚です。

前後2WAYで着られて着回し力ばっちり！

【グローバルワーク】「airiプロデュ－ス／マルチWAYニットカーディガン」\5,990（税込）

スタッフのありちゃんさんが「もっちりな生地なので着心地も抜群」と推薦する、ニットカーディガン。前後2WAY仕様に加えて、サイドのドローストリングでシルエットを調整できる優秀デザインが魅力です。ロングスカートを合わせれば、女性らしさとこなれ感のバランスが絶妙な冬コーデが完成します。

チクチクしにくい & 体形カバーが狙えそう！

【グローバルワーク】「フワフワHugmeドルマンプルオーバー」\4,990（税込）

公式オンラインストアによると「やわらかくハリ感があり、体型を拾いにくい新素材」で、40・50代にも頼もしい一枚。横にラインの入った編み地がシンプルながらも奥行きを生み、さりげなく洗練された印象に導きます。スタッフさんも「ふわふわの肌触りが店頭でも人気！」「チクチクせずに着られてオススメ」と太鼓判を押す、快適さとデザイン性を兼ね備えたトップスです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K