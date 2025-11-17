「ABEMA」の「おはようロバーツ」に出演

米大リーグ、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、「ABEMA」のインタビュー企画「おはようロバーツ ワールドシリーズ舞台裏SP」に出演した。ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を通算4勝3敗で制し、チームは2年連続世界一に。延長18回死闘となった第3戦、大谷翔平投手への4打席連続申告敬遠について言及した。

延長18回死闘となったWS第3戦、大谷は2本塁打を含む9打席連続出塁という異次元の記録を樹立。ロバーツ監督は、「歴史に残る素晴らしいパフォーマンス」と振り返った。

9回の第5打席からは、4打席連続で申告敬遠。「ブルージェイズは明らかにショウヘイに打たれたくなくて徹底して敬遠した」とし、「ショウヘイを何度も出塁させて第4戦に向けて疲れさせようという狙いもあったと思う」と敵軍ベンチの狙いを指摘した。

大谷は試合中に足がけいれんするアクシデントがあったが、最後まで出場。「試合展開を考えるとどうしてもショウヘイを試合に残したかった」と指揮官。大谷は翌日の第4戦、疲労が残る中で先発登板。6回0/3を4失点で負け投手となったが、死力を尽くしていた。



