お騒がせセレブのキム・カーダシアン（４５）がエマ・グレーデとともに２０１９年に共同設立したシェイプウェア・アパレルブランド「ＳＫＩＭＳ」が、２億２５００万ドル（約３５０億円）の新規資金調達を実施し、企業価値が５０億ドル（約７７２０億円）に達した。



【写真】ど派手なピンクの衣装でポーズを決めるキム・カーダシアン

キムは声明で、「ＳＫＩＭＳを次のレベルへと進化させ、業界の新たな基準を築いていくことが楽しみです」と語り、ブランドの革新と成長への意欲を示した。共同創業者のエマも、「この節目は私たちの長期的なビジョンへの継続的な信頼を反映しており、着実な実行力とともにＳＫＩＭＳが次の成長段階へ進む準備が整ったことを示しています」と述べ、今後の展望に自信を見せている。



今回の資金調達はゴールドマン・サックス・オルタナティブズが主導し、同社のハイブリッド資本部門責任者ビート・カビアラヴェッタは、「ＳＫＩＭＳは課題解決型のアパレルイノベーターとして新たなカテゴリーを開拓し、日常着の概念を再定義しています。経営陣と連携し、大きな機会を追求しながら革新的かつ持続的な成長を実現していくことを楽しみにしています」とコメントした。



