毎日長時間働くオフィスビルは、ただ仕事をする場所ではなく、心身ともに快適に過ごせる場所であることが求められている。仕事の合間のリフレッシュや、効率を高めるための環境整備は重要だ。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、BtoBリノベーション事業を手掛けているRENOXIAと共同で、全国の社会人男女250人を対象に「オフィスビルに欲しい施設」についてのアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】ウチの会社にも欲しい!

第5位に選ばれたのは「カフェ・コーヒースタンド(25票)」。「ホッとできるスペースがあると息抜きになっていいなと思う(30代女性)」「自販機ではなく美味しいコーヒーを飲んで気分転換したいから(50代男性)」「リラックスする場所が欲しい(60代男性)」など、飲み物を摂取するだけではなく、仕事と切り離された落ち着ける空間でリフレッシュしたいという意識が伺える。



第4位は「自販機コーナー(27票)」。「安く飲み物がほしい(30代男性)」「いちいち外に出るのはめんどくさい、特に雨や雪の日にはビル内にある施設を利用したい。階段で済めば助かる(60代男性)」など、コスト面や外に出る手間を省きたいニーズがある。



第3位は「社員食堂・ランチスペース(34票)」。「外で食べると最近は千円を超えてしまうので社員食堂があると福利厚生に手厚いイメージが持てると思います(40代男性)」「外でランチは値段高いし、カロリーも高く健康的ではないから(50代女性)」「お弁当作りは面倒だから(60代女性)」など、食費の高さや健康面への不安から、経済的かつ健康的なランチ環境が求められている。



第2位は「仮眠室・リラクゼーションルーム(35票)」。「駐車場に停めた自家用車の中でしか横になれないから(40代男性)」「たとえ15分でも仮眠することは、仕事の効率化に役立ちます(50代男性)」「睡眠不足の解消と頭の冴えの為、必要に応じて短時間の睡眠をしっかり取りたいから(60代男性)」など、パフォーマンス向上に直結する質の高い休息が求められている。



第1位は「コンビニ・売店(37票)」。「時間がない時に助かる(30代男性)」「社外に出なくてよくなるから(40代女性)」「天候によっては、昼食で外に出たくないことがある(50代男性)」「ATMもあるし、ある程度の物は手に入るから(50代男性)」など、多くの人が利便性を重視し、時間や環境に縛られない効率性からも支持を集めた。



（よろず～ニュース調査班）