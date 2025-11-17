明石家さんまがメロメロ…「憧れの韓国女優さん」日本バラエティー出演 ハン・ヒョジュが『さんまのまんま』に
カンテレ・フジテレビ系で21日に放送される『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』（後9：00〜10：52）に、小栗旬とハン・ヒョジュが登場し、明石家さんまと共演する。
【貴重写真】小栗旬＆ハン・ヒョジュ、2人そろって『さんまのまんま』登場の場面
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』に出演する小栗とハン・ヒョジュは、2人一緒に登場。
ハン・ヒョジュの大ファンであるさんまは「憧れの韓国女優さん」「小栗は放っておこう」とウキウキしっぱなし。ヒョジュからドラマに登場するチョコレートをもらった際には、一口食べると「言ってしまいそうになる、『好き』」とアプローチをする場面も飛び出す。
一方、小栗には「夜中の1時に呼び出されて」「19歳から面倒みているのに迷惑かけられた」と恨み節がさく裂。小栗とヒョジュがよく一緒にゴルフに行くという話が出ると「なんで誘わへんの!?」と嫉妬してしまう。
そんなさんまにまさかの大チャンスが到来。ハン・ヒョジュから「2つのうち1つを選んでください」というプレゼントをもらうと、そのうちの1つがさんまにとって念願のプレゼントだと判明し、大喜びではしゃぎまくる。さんまがメロメロな姿を披露することになる。
