北川景子、DAIGO＆子どもに関して告白…明石家さんまが心配も 『さんまのまんま』に登場
カンテレ・フジテレビ系で21日に放送される『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』（後9：00〜10：52）に、映画『ナイトフラワー』に出演する北川景子、渋谷龍太（SUPER BEAVER）が登場し、明石家さんまと共演する。
【写真】『さんまのまんま』北川景子＆渋谷龍太が登場
北川は『さんまのまんま』に4年ぶりの登場となり、現在は2児の母となった。さんまは「DAIGOの嫁やもんなあ」としみじみ。DAIGOのことをよく知るさんまだけに「わけのわからん男」とDAIGOのことを茶化（ちゃか）しながらも、「誰と結婚するのかと思ったら」と北川をちらり。すると、北川は手を挙げ「てしけに（確かに）」とロック風に答えてみせる。
北川は、最近は子どもたちにDAIGOの影響が出ているとも明かし、「かなりロックになってきました」と告白。子どもたちが家である行動をしているという北川の話にさんまは「やめさせたほうがいい」と心配する。
また、結婚前の話になると、“喜怒哀楽”の感情の内、“怒”と“哀”がないというDAIGOを怒らせてみようとしたというエピソードにさんまは仰天。果たしてその理由とは…。
【写真】『さんまのまんま』北川景子＆渋谷龍太が登場
北川は『さんまのまんま』に4年ぶりの登場となり、現在は2児の母となった。さんまは「DAIGOの嫁やもんなあ」としみじみ。DAIGOのことをよく知るさんまだけに「わけのわからん男」とDAIGOのことを茶化（ちゃか）しながらも、「誰と結婚するのかと思ったら」と北川をちらり。すると、北川は手を挙げ「てしけに（確かに）」とロック風に答えてみせる。
また、結婚前の話になると、“喜怒哀楽”の感情の内、“怒”と“哀”がないというDAIGOを怒らせてみようとしたというエピソードにさんまは仰天。果たしてその理由とは…。