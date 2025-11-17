17日（月）北日本は荒れた天気で、次第にふぶきになりそうです。

＜17日（月）の天気＞

低気圧が急発達しながら北海道の北を進んでいます。北海道では朝のうちは南風とともに雨が強まる見込みです。寒冷前線の通過とともに次第に雪に変わり、夜にかけて西よりの暴風が吹くおそれがあります。東北も日中は雷雨となり、夜は雪に変わってふぶくところがあるでしょう。

午後は北陸や山陰でも雨が降り出す見込みです。関東〜九州では乾燥した晴天で、昼間は暖かくなりそうです。ただ、上空には日本海側から強い寒気が流れ込むため、夜にかけて北風が強まりだんだんと冷たい空気に変わるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本や日本海側では夜にかけてどんどん寒くなりそうです。

札幌 6℃（-4）

仙台 21℃（＋7）

新潟 18℃（＋1）

東京 21℃（＋3）

名古屋 20℃（±0）

大阪 20℃（-1）

鳥取 21℃（±0）

高知 24℃（＋2）

福岡 20℃（-2）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

18日（火）と19日（水）は山陰で冷たい雨や雪が降り、山沿いでは雪の積もるところがありそうです。各地で寒さのピークとなり、最高気温13℃前後のところが多くなるでしょう。週の後半は広く晴れて寒さがゆるむ見込みです。

■札幌〜名古屋

北日本では19日（水）にかけて平地でも雪が降り、山沿いでは積雪が増えそうです。新潟や長野でも初雪になるかもしれません。晴れる関東や東海でも、18日（火）〜20日（木）は師走の寒さになるでしょう。朝はひとケタの冷え込みが続き、長野では0℃以下になる見込みです。