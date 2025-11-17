幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏が17日までにX（旧ツイッター）を更新。出版社の光文社を提訴したと明かした。

箕輪氏は「Flashで知られる光文社の前で撮影してたら、許可取ってないだろと怒られ追い出されました」などと書き出し、音声のみを公開。光文社の前での撮影とみられ、警備スタッフとみられる人から「社員さんとかの許可取ってますか？」などと質問され、箕輪氏が「いや、お前ら許可取らずに人の私生活撮って何言ってんの？」と反論していた。箕輪氏は最近、自身のプライベートに関する話を同社のメディアに報じられるなどしていた。

箕輪氏は続けて別の投稿で「光文社訴えました！ その報告動画撮ってたら追い出されました」と報告。同社が、箕輪氏ら一部の人を無許可で撮影して「金を稼いでる」などとした上で「会社前で動画撮っただけで抗議してくる。やばくない？」とポスト。

さらに「週刊誌を訴えることによって、さらなる嫌がらせを受けると思います。ただ、それを恐れて週刊誌を放置してきた現状があいつらを暴走させてると思うので、僕が訴えます。動画も公開します。人の私生活を食い物にするクソビジネスを終わらせます」と続けた。

箕輪氏は最近、自身に関する報道なども含め、一部週刊誌の取材手法などに対し、Xなどでたびたび怒りを表明してきた。