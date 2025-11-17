60歳パート。年収170万円で働き、あと4年間は厚生年金に加入できそう。将来の年金はどれくらい増える？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、パートとして働き、今後4年間は厚生年金に加入できる可能性がある女性からの質問です。
Q：60歳・女性です。パートで年収170万円ほど働いており、今後4年間だけ厚生年金に加入できる可能性があります。将来の年金額ってどれくらい増えるでしょうか？「私は60歳の女性でパート勤務です。年収は170万円ほどで、今後4年間だけ厚生年金に加入できるかもしれません。厚生年金に入ることで、将来の年金額はどのくらい増えるのでしょうか？」（千春さん）
A：4年間の厚生年金の加入で、月額約3268円（年額約3万9210円）将来もらえる年金が増えます千春さんのようにパート勤務であっても、勤務先が厚生年金の適用事業所で要件を満たせば、社会保険（厚生年金・健康保険）に加入できます。
短期間の加入でも、将来の老齢厚生年金額を増やす効果があります。
ここでは、年収170万円（月額14万1600円・賞与なし）で、厚生年金に4年間（48カ月）加入した場合の増額分を試算してみます。
▼計算式（2003年4月以降の新制度による計算）
老齢厚生年金（報酬比例部分）は、次の式で求められます。
平均標準報酬額×5.769／1000×加入月数
※従前額保障で、2003年4月以降の計算式を使います
▼千春さんのケース
月給14万1600円×5.769／1000×48カ月
＝約3万9210円（年額）※経過的加算は考慮せず
この年額3万9210円を月額に換算すると……
3万9210円÷12カ月≒月額約3268円
つまり、4年間厚生年金に加入することで、1カ月当たり約3268円（年額約3万9210円）の年金を将来上乗せで受け取れます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)