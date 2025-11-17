明治製菓は、1999年に業務用のチョコレート原料を企業に対して売る新規事業・カカオ事業部を始めた。「明治製菓の辺境」とされた事業部は、10年後に売上70億円をたたき出す。そこにはどんなドラマがあったのか。事業部を率いた山本実之さんの著書『明治製菓カカオ事業部 逆境からの下剋上』（PHPビジネス新書）より、一部を紹介する――。（第1回）

■原料市場で行われている「熾烈な戦い」をご存じか

チョコレートに限らず、原料市場はどこも、いくつもの業者がひしめく飽和状態。そこに飛び込んでシェアを分捕るのは、簡単ではありません。

バルク（原料）業界では常時、熾烈(しれつ)きわまる戦いが繰り広げられています。

わかりやすいところでいうと、チェーンレストランのメニューに載っているビール。「生ビール」とオーダーすれば、キリンさんやアサヒさんなど、どこか一社のものが出てきますね。それは営業の人が、チェーンとの契約に成功したからです。

しかし安心はできません。メニューのリニューアルなど、切り替わりのタイミングがあるからです。そのつどライバルに奪われたり、また取り返したり。

ひっくり返すと大きいのも特徴です。小売店に一店一店かける営業のような、1％、2％の積み重ねとは対照的。お客様を一社獲得すればエリアまるごと、ときには全国丸ごと、地図が塗り替わります。オセロゲームのような「ゼロイチ」の世界です。

■チョコチップ1粒に社運がかかっている

コンビニの幕の内弁当もそうです。細かい仕切りごとに一口サイズの卵焼きや、お惣菜が入っていますね。その上に何粒か、ゴマがかかっていたりもするでしょう。

あの卵焼き、あのゴマを納入するために、営業は命をかけています。ことによると「社運」もかかっているかもしれません。小さな一品一品も、全国規模で展開すれば莫大な量になるからです。

写真＝iStock.com／ac_bnphotos ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ac_bnphotos

私たちもその「一品」に命を懸けていました。カフェラテに少量降りかかるココアパウダーのために、アイスクリームの中のチョコチップのために、エクレアのチョココーティングのために、汗水垂らしながら必死になりました。文字通り、明治以外の原料を明治に塗り替えていく負けられない戦いだったのです。

出発点においては、言うまでもなく「明治以外の原料」が100％。

ここにどう分け入るか。どんな業者がいて、どこに納入しているのか。

そもそも、どこでチョコレート原料が使われているのか。まずは、それを知ることから始めました。

■リサーチ会社の市場調査はアテにならない

最初に行ったのは、営業先のリストアップです。といっても、私たちには営業リストなどありません。そこで、飲食店、菓子店、飲料メーカー、菓子メーカー。チョコレートを使っている会社を、くまなく探しました。

併せて、コンビニやスーパーに並ぶ商品をかき集めて「裏」を見ます。手分けしてあれこれ買い込み、原材料の記載を見て「あ、ここで使ってる！」とわかればそのつど、製造元をリストに追加しました。

一方、営業先よりも見えづらいのが納入元、すなわちライバル業者です。

パッケージの裏側を見て「カカオマス」が入っているとわかっても、それをどこの会社が提供したかは記載されていません。ですからまったくの手探りです。

写真＝iStock.com／TkKurikawa ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／TkKurikawa

「市場調査なら、リサーチ会社に頼めばよいのでは？」

という声が聞こえてきそうですが、私たちにそんな予算はありません。

それ以前に、バルクは最終商品のように目に見えるものではないため、リサーチが困難です。リサーチ会社に頼んだところで、ハッキリしたデータはまず出てきません。

■足で稼ぐ「泥臭さ」を徹底した

この場面でリサーチ会社が行うのは、製造元に「どんな原料を使っているのですか」「納入元の業者さんは？」とヒアリングすることですが、製造元にしてみれば教えたところで別にメリットはないので、簡単に情報は出しません。十中八九適当に答えて、その答がデータ化されて、あてにならない資料になるだけです。

なぜここまで言い切れるかというと、後にカカオ事業部が大きくなった後、私のもとにも調査会社の人がよく聞きに来たからです。どなたも表面的な業界知識で的を外した質問をされるので、よい加減で答えました（笑）。

そういうわけで、最初は自らの手足を使い、考えていくしかないのです。営業に行き、自分でヒアリングして、最初は適当にあしらわれて、それでも手足を動かす。そのうちに少しずつ、業界大手の存在や非上場の優れた業者や、シェアの状況がわかってくる……。泥臭いですが、それが最善の方法でした。

■「あなた、何しに来たの？」からスタート

リストアップした営業先はどこも、これまで取引のない会社です。門前払いも珍しくないし、会えても冷たく対応されることがほとんどです。

そのうちのどこに、誰を向かわせるかが問題でした。前述の通り、営業メンバーはまだまだスキルも知識も不足していたからです。

新規営業は、最初からうまくやらないと「もう来なくていい」と言われてしまいます。お客様も仕事の手を止めて会ってくださっているので、「時間を割くメリットはない」と判断されたらすぐにシャッターを閉められます。

私の当時の感覚値では「2回失敗したら、もう無理」。でもメンバーを見ると……そんな高いハードルは課せられません。手分けして、あとはできる限り営業経験の豊富な自分がカバーしよう、と決めました。

想像通りの難行でした。アポイントの電話でまず一苦労、ようやく会えれば会えたで、けんもほろろな扱いです。

「大企業なのに？」と思われるでしょうが、バルクでは完全な新参者で実績ゼロの弱小部となると、明治の看板は悲しくなるほど効果ナシでした。

「あなた、何しに来たの？」と言われたこともあります。自動販売機サービスの会社にココア原料を売り込みに行ったのですが、まったく相手にされませんでした。

写真＝iStock.com／takasuu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu

でも、めげるわけにはいきません。「最初はどこもそんなもの」と割り切って何度も足を運びました。事業本部長には「まだ行くのか」と呆れられましたが、とにかく新規の客先に足繁く通って、明治の商材を知ってもらうことだけを考えました。

■勝負は「切り替えの瞬間」にあり

入り込む隙間が皆無に見えるレッドオーシャンにも、狙い目はあります。

それは、切り替わりのタイミングです。

先ほど「チェーン店の契約が取れても、メニューのリニューアル時に奪われるかもしれないから安心できない」とお話ししましたね。これは逆の視点から言えば、「奪うチャンス」です。

ファミレスならだいたい年に2回、グランドメニューが更新されます。各社の切り替え時期を事前に押さえて提案すれば、大きなチャンスがつかめます。

ただし、ライバル会社も同じことを考えています。私たちのほかにもたくさんの業者が群(むら)がりますし、既存の業者は奪われまいと頑張ります。バルク業界の熱い戦いが、とりわけ熱くなるタイミングです。人の切り替わり時もチャンスです。人事異動で購買担当者や企画担当者が替わるタイミングは「超」のつく狙い目。新任の担当者はとりあえず、ひと通り業者に会おうとするからです。ですから客先の人事情報は常にチェックしていました。

■人に関する要注意ポイント

他方、「人」に関しては要注意ポイントもあります。

新規営業の初心者が陥りやすいのが、「会いやすい人」に会って商談しているつもりになる、という失敗です。

簡単に会ってくれる人は、時間がある人。悪く言えば「ヒマな人」であり、おそらくは「決定権のない人」です。とすると何度会っても意味はありません。

営業メンバーが苦しんだポイントもここでした。面談回数を重ねているつもりで、実は無駄な動きになっていたのです。

必要なのは、決定権のあるキーパーソンに到達することです。しかし新参者の悲しさ、直接聞いても絶対に教えてはもらえません。

写真＝iStock.com／AscentXmedia ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AscentXmedia

というわけで、またまた地道なリサーチです。会社の名簿を見て「この人では？」と当たりをつけるほか、「明治製菓の強み」も大いに利用させてもらいました。

たとえば、私たちのお得意先になりそうな原料メーカーA社が、同時に明治製菓にとって仕入れ業者でもある、ということが、BtoBの世界ではしばしばあります。

山本実之『明治製菓カカオ事業部 逆境からの下剋上』（PHPビジネス新書）

とすると購買部の人間に、「A社の営業さん、よく来るよね？ 仕入れで決定権のある人は誰か、聞いてくれない？」と頼むことができます。A社の営業の人は、得意先から聞かれれば答えないわけにいきません。

こうしてキーパーソンがわかったら、同じく購買部を通して、「弊社の別部門の『カカオ事業部』から、御社にアポイントが行きますよ」と伝えてもらいます。これまた、先方は応じざるを得なくなるわけです。

言葉は悪いですが、使える手段は何でも使う。バルク業界において我々は新参者であり、カカオ事業部は弱小部隊。失うモノはないという気持ちで攻めていくガッツが必要だったのです。

山本 実之（やまもと・みつゆき）

明治ビジネスサポート元代表取締役社長／ナトラ合同会社 代表

1984年に、明治製菓に入社。原料の輸入販売、製品輸出の業務で海外経験を積み、イギリスとの合弁会社で営業企画管理部長を経て、新規事業「カカオ事業部」の立ち上げのリーダー、営業部長として活躍。「売上0」から約10年で70億円の売上規模に拡大させる。その後、研修部長として人財開発を担当。グループ会社の社長を経て独立。現在は、世界100カ国以上、900万人が受講するデール・カーネギー・トレーニングジャパン公認トレーナー、GCDF-Japanキャリアカウンセラーをはじめ国内外の人材育成関連の資格及びFP1級（ファイナンシャルプランニング技能士、国家資格）、CFP資格等を数多く有し、PHP研究所研修講師・人財開発コンサルタントとして大手企業から中小企業まで人財開発を指導。また、社長のメンターとしても活躍している。ミッションは「世界中の人々に愛とゆめと勇気を与えること」。

（明治ビジネスサポート元代表取締役社長／ナトラ合同会社 代表 山本 実之）