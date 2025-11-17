東京から日帰りで行きたい「群馬県の温泉地（草津・四万・伊香保・水上エリア）」ランキング！ 2位「伊香保温泉」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「東京から日帰りで行きたい温泉に関するアンケート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「日帰りで行きたい群馬県（草津・四万・伊香保・水上エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「石段の町並みが一番の旅情を感じられそうだから選びました。お土産屋も多いですし、紅葉のシーズンも良い写真が撮れそうです」（40代男性／東京都）、「温泉街・石段街という雰囲気がありつつ、アクセスも比較的いいから」（30代女性／埼玉県）、「ベタですが、泉質が好きだからです。関越で行きやすいのもお勧めポイントです」（60代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「名湯として有名で泉質が豊富なうえ、日帰りでも湯畑周辺の散策や温泉街の雰囲気を楽しめる点が魅力だからです」（50代男性／千葉県）、「湯もみを体験したい」（40代男性／東京都）、「とにかく温泉の質が好き、例え日帰りでも満足できるほどの良さ」（40代女性／神奈川県）、「訪れたことがあり再訪したい。レンタカーで行ける」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：伊香保温泉／69票群馬県の中央部、榛名山の中腹に広がる伊香保温泉。伊香保のシンボルといえば石段街で、情緒あふれる雰囲気の中、土産屋や遊技場などがずらりと並んでおり、温泉街ならではのにぎわいを感じられます。上段には伊香保神社の社殿があり、秋には周囲の山々が美しい紅葉に染まることでも有名。紅葉狩りも兼ねて訪れるのもおすすめのスポットです。
1位：草津温泉／167票日本三名泉の1つに数えられている有名な温泉地で、日本屈指の湯量は毎分3万2300リットル以上。強い酸性の温泉は殺菌作用が高く、昔から「恋の病以外は治せる」と言い伝えられてきました。温泉街の中心にある「湯畑」は、草津温泉のシンボル。熱い源泉を冷ます伝統的な「湯もみ体験」も人気です。日帰り入浴施設も充実しているため、気軽に立ち寄れます。
