キッズモデルやアイドルとして活動していた海音さんは、12歳のとき、「多発血管炎性肉芽腫症」という病気のため右足を切断する手術を受けることに。最初、貧血や痛みの症状を病院で診てもらったときは「過労と成長痛」と言われたそうです。

【写真】「まさにアイドル顔」手術を受ける前のキュートすぎる海音さん（5枚目/全19枚）

「これが成長痛か」と思っていた矢先に

2006年、初めてのモデル撮影に挑む海音さん

── 小さいころは、どんなお子さんでしたか。

海音さん：すごく人見知りをする子でした。でも、カメラの前に立つのは好きだったのを覚えています。5歳のころ、いつもお洋服を買いに行っていたブランドのスタッフさんから「フォトコンテストがあるから出てみない？」と誘われて出場したことがあったんです。そのとき、人見知りをしてずっと泣いていたのに、カメラを向けられたら笑顔になってポーズを取っている私を見て、お母さんは「写真を撮られるのが好きなのかな」と思ったみたいです。

そのコンテストでグランプリに選ばれて、カタログのモデルをやらせてもらったことをきっかけに、キッズモデルの活動を始めました。写真を撮られるのも、かわいいお洋服を着てメイクをしてもらうのも楽しくて、「大人になってもやっていきたい」と思っていました。

10歳のころから、アイドル活動も始めました。モデルを始めてからも人見知りだったので、当時所属していた事務所の社長に、「人慣れするために、アイドルグループに入ってほしい」と言われて、アイドルグループに入ることになりました。もともとあったグループにあとから入ったので、ダンスを必死になって覚えました。そのころは、学校に通いながら、月1回のライブとお芝居の公演に向けて練習していました。充実していましたが、12歳で病気になって、続けられなくなってしまいました。

── どのような症状があったのでしょう。

海音さん：初めは、貧血みたいな症状と、両膝の関節の痛みがありました。病院で診てもらったら、「過労と成長痛」と言われました。学校に通いながらモデルやアイドルの活動をしていたし、たしかに身長が伸びていたので「これが成長痛か」と思って。でも、そのうちにダンスの後に急に意識が飛んで、倒れてしまうようになったんです。別の病院で血液検査をしたら異常な炎症反応が出て、「緊急入院してください」と言われました。

でも、その日はおじいちゃんとおばあちゃんと約束していたから、「ちょっと待ってください」とお願いして、大阪城へプロジェクションマッピングを見に行ったんです。そうしたら、手の爪が真紫色になって、足が痛くて歩けなくなってしまいました。

次の日、病院へ行ったら「うちでは治療ができません」と言われて、いま通っている大きい病院のベッドに空きが出るまで、入院することになりました。点滴をしてもらいながら1週間待って、転院しました。

主治医から「あのときの目が忘れられない」と

2013年、カタログモデルとアイドル活動を両立していたころ

── 病名がわかるまで、不安でしたね。

海音さん：入院したときは、足の指が黒くなっていて、両足に黒い点々が出ていました。泣き叫ぶくらい足が痛くて、精神的にやられてしまいました。「お母さんに会いたい！お父さんに会いたい！」と赤ちゃんみたいに私が泣くから、お母さんは泊まり込みでつき添ってくれましたし、お父さんも、夜、仕事が終わったら来てくれて、朝、病室から仕事へ行っていました。

いろいろな検査をして「多発血管炎性肉芽腫症」という病名がわかったのは3、4か月後だったと思います。血管に炎症が起こり、血流が悪くなる指定難病です。病気のことは両親から聞きました。そのときは、「血管の病気なんだ」くらいにしか思わなかったです。

── 病名がわかって、足の痛みは治まったのですか。

海音さん：入院して1か月くらいで、右足の黒くなった部分が壊死してしまったんです。その瞬間から痛みはなくなりました。その代わり、「いつ足が折れてしまうかわからない状態だから、歩いちゃいけない」と先生に言われて、車いす生活になりました。そのときは、「私はもう一生歩けないのかな。ダンスもできないし、モデルもできない…」と思って、落ち込みました。

壊死してしまった細胞はもう元に戻らないので、その時点で、両親は先生から右足を切断しないといけないことを伝えられていたと思います。私が先生から聞いたのはもう少し後でした。「海音ちゃんの足は元に戻らないけれど、義足をつければ歩けるようになるよ」と言われて、「えっ！歩けるの？歩けるようになるなら、手術したい！」と喜びました。主治医の先生から、「あのときの目のキラキラを忘れられない」と言われるくらい、歩けるようになることが心からうれしかったです。

── では、前向きな気持ちで手術を受けられたのですね。

海音さん：そのときは前向きだったんですけど、よく考えたら自分の足がなくなることが怖くなって、「やっぱり無理！」という気持ちになって…。手術日が決まっていたのを延期してもらったんです。家に帰らせてもらって、1～2週間、ゆっくり過ごして気持ちを整理しました。免疫力が新生児並みに低かったので、旅行をするのは無理でしたが、家におじいちゃんおばあちゃんも来てくれて、鉄板焼きやお好み焼きパーティーをしました。

義足に体重を乗せるだけで痛い

入院中の海音さん

── どのような手術だったのですか。

海音さん：壊死したのは右足のくるぶしまでだったのですが、再発のおそれがないように、ふくらはぎの半分くらいのところまで切断しました。手術は3時間くらいで終わって、麻酔から醒めた第一声は「アイス食べたい」でした。全身麻酔で、喉がカラカラだったんです。看護師さんに「いいよ」と言われたので、アイスを食べました。足のことは考えなかったです。

手術のあと、腫れている足を硬い包帯みたいなもので毎日圧迫しないといけなくて、それが痛くていやでした。腫れがひいて、血を抜くための管が抜けてから、義足を履くための準備を始めました。最初は、義足の下にシリコンライナーを履く練習をするのですが、それがまた痛くて！腫れた足をギュッと締めつけられる痛みで、毎日リハビリのたびに「痛い痛い！」と泣いていました。

── 初めて義足を履いたときのことを覚えていらっしゃいますか。

海音さん：手術の1週間後くらいに義足ができあがって、その日に初めてつけました。最初は、義足に体重を乗せるだけでも痛いんです。「つけたくない！」と泣く私に、リハビリの先生が「いける！」と励ましてくれて。「つけたくない！」「いける！」と、2時間くらいそんなやりとりをしていました。

でも、義足をつけて1歩を踏み出してからは、歩けるようになるまで早かったです。先生には「義足をつけて歩けるようになるまで、3か月はかかる」と言われていたんですけど、私は1週間で歩けるようになって、1か月で退院しました。先生も、「あんなに泣いていたのに」とびっくりしていました。痛みはありましたが、とにかく「早く歩きたい！」という気持ちが強くて、痛みのことは考えずにがんばりました。歩けるようになったことが、ただただ嬉しかったです。

…

右脚を切断し、義足をつけて歩けるようになった海音さんは、「義足のモデル」として再デビューをして脚光を浴びます。2021年に開催された東京オリンピックの閉会式では国旗を運ぶ役に抜擢され、東京パラリンピックの開会式ではダンスを披露しました。世界で活躍するモデルになる夢に向かって、今も歩き続けています。

取材・文／林優子 写真提供／海音