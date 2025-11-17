女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は17日、第36話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第36話は、松野トキ（郄石あかり）は家族公認の下、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の女中に。しかし、錦織友一（吉沢亮）の誤解により色眼鏡で見られ、その空気に耐えかねたヘブンはクビを宣告し…という展開。

錦織とトキに土下座され、ヘブンは「シブシブ」。首の皮一枚つながった。

ヘブンは再び英語の授業を用い、錦織への愚痴を漏らした。

ヘブンは帰宅して昼食を取るのが日常。トキが蚊を叩こうとすると「セッショウ、ノー」と禁止。「beerを買っておいてほしい」と頼み、午後の授業に向かった。

トキは「OK」と愛想笑いしたものの「ビア」が何のことか分からず。花田旅館に相談し、花田ツル（池谷のぶえ）は楽器の「琵琶」、花田平太（生瀬勝久）は果物の「枇杷」、ウメ（野内まる）は穀物の「稗（ヒエ）」を推測した。

夕方、ヘブンが帰宅。トキは「琵琶（ビワー）」「稗（ヒエー）」「鎌（カマー）」「独楽（コマー）」「胡麻（ゴマー）」。しまいには「こっちだったかー」と野津サワ（円井わん）を家に招き入れ「サワー」。ヘブンは怒り、呆れ返った。

ふじき氏は「松江に取材で行った時に、小泉八雲が薬局でビールを買っていたという話を聞いたので、それを是非使いたいなと思っていました。女中であるトキがビールを買うよう頼まれたとしたら、当然ビールのことは知らないから、どういうふうに買うのだろうと考えた結果、このような“ビア探し”のエピソードになりました」とコメント。史実から着想を得た展開となった。

SNS上には「もはやコント」「モノボケ回w」「ビア大喜利」「コメディー神回」「なぜ鎌や独楽に？w」「おなかがよじれるほど笑ってしまったwヘブン先生からしたら笑えないんだけどw」「おサワちゃん、少し英語が分かるから助っ人として呼んだのかと思いきや、beerとして連れてきたのかw」などの声。爆笑をさらった。

果たしてトキはビールのことだと分かるのか。