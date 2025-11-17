¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥È¥¡È¥Ó¥¢Ãµ¤·¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÇú¾Ð¡ªµÓËÜ²È¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤Î¡Ö²¦Æ»²ó¡×¡È²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤Êª¸ì¡ÉËÜ³Ê²½
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤ÏÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÌó2¥«·î¡£²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëµÓËÜ²È¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¡Ê50¡Ë¤¬Ä«¥É¥é½éÄ©Àï¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¿´¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ëµã¤¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¹ª¤ß¤Êºî·à¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Õ¤¸¤»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Æ±¶É¤«¤éÅþÃå¡£¼¹É®¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É¤Î¤Õ¤¸¤»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤Õ¤¸¤»á¤Ï¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢30ºÐ¤Î»þ¤Ëºî²È³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÆüËÜ¤ÎÉÔ¾òÍý±é·à¤ò³ÎÎ©¤·¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¡¦ÊÌÌò¼Â»á¤Ë»Õ»ö¡£¥³¥ó¥È¡¦¾®·à¾ì¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤È¡¢Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯1·î´ü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢Ì¾ÏÆÌò6¿Í¤¬ËÜ¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥á¡¼¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡£Ì¾Âæ»ì¡Ö¥Æ¥ìÅì¤À¤í¡©¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿21Ç¯¤ÎNHK¤è¤ë¥É¥é¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¡ÊÁ´7²ó¡Ë¤¬Âè30²ó¶¶ÅÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£E¥Æ¥ì¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ºî¤ê¤«¤é·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè8²ó¡Ê10·î8Æü¡Ë¡¢¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤¬ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÂæ»ì¡Ö¤¢¤Î¤¢¤ÎÏÃ¡×¤Î±þ½·¤¬¡¢¤Õ¤¸¤µÓËÜ¤Î¿¿¹üÄº¡£Âè35²ó¡Ê11·î14Æü¡Ë¤Ï¾¾Ìî¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸³è¤Ë¶ì¤·¤à±«À¶¿å»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤ò°ì³å¤·¤¿ÍâÄ«¡¢¥È¥¤¬¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤«¤é¸î¿ÈÍÑ¤Ë¤È¼ø¤±¤é¤ì¤¿ÌÚÅá¤ò¡ÈÂÓÅá¡É¤·¤Æ½Ð¶Ð¡£¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë¡Ö¥Ö¥·¥à¥¹¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÌÚÅá¤Ë¼ê¤ò³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹¤¹¤®¤Æ¤¦¤Þ¤¯È´¤±¤Ê¤¤»Ñ¤¬·òµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤ÎÀ©ºîÈ¯É½»þ¡¢¤Õ¤¸¤»á¤Ï¡Ö²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤Êª¸ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼è¤êÎ©¤Æ¤Æ¿Í¤ËÏÃ¤¹¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤Â¾°¦¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¡£¤½¤ó¤Ê¸÷¤Ç¤â±Æ¤Ç¤â¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ëÄ«¥É¥é¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âè36²ó¡Ê11·î17Æü¡Ë¤Ï¥È¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥ë¤¬²¿¤Î¤³¤È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡È¥Ó¥¢¡Ê¥Ó¡¼¥ë¡ËÃµ¤·¡É¡£²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ËÜ³Ê²½¤·»Ï¤á¡¢Çú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½Âè8½µ¡Ö¥¯¥Ó¥Î¡¢¥«¥ï¡¢¥¤¥Á¥Þ¥¤¡£¡×¡Ê11·î17¡Á24Æü¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡Ö¾¾¹¾¤Ë¼èºà¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬Ìô¶É¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀ§Èó»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷Ãæ¤Ç¤¢¤ë¥È¥¤¬¥Ó¡¼¥ë¤òÇã¤¦¤è¤¦Íê¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ÅöÁ³¥Ó¡¼¥ë¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÇã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥Ó¥¢Ãµ¤·¡É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¦Æ»¤Î²ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á´¤¯½é¤á¤Æ¸«¤ë°Û¹ñ¤Î¿Í¡£²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¼êÁ°¤Î¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤âÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë½é¤á¤ÆÍè¤Æ¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬Á´Á³¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤ò¤É¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¡£È¬±À¤â¡Ø¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤ò³«¤¤¤Æ¡¢²¿¤È¤«Ê¬¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡È²½¤±¤Æ¡É¤¤¤¤Þ¤¹¡£º¨¤á¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤½µ¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¢¡¢²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×