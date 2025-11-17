¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×µã¤¾Ð¤¤¤òÀ¸¤àºî·à¤¬ÏÃÂê¡¡µÓËÜ²È¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤È¤Ï¡©¡È¤¢¤Î¤¢¤ÎÏÃ¡É²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤Êª¸ì¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤ÏÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÌó2¥«·î¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¿´¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ëµã¤¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦ºî·à¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¡Ê50¡Ë¡£Æü¾ïÉÁ¼Ì¤ä²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÄ«¥É¥é½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¡¢¤Õ¤¸¤µÓËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤Õ¤¸¤»á¤Ï¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢30ºÐ¤Î»þ¤Ëºî²È³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÆüËÜ¤ÎÉÔ¾òÍý±é·à¤ò³ÎÎ©¤·¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¡¦ÊÌÌò¼Â»á¤Ë»Õ»ö¡£¥³¥ó¥È¡¦¾®·à¾ì¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤È¡¢Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£E¥Æ¥ì¡Ö¤ß¤¤¤Ä¤±¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ºî¤ê¤«¤é·È¤ï¤ë¡£
¡¡ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¦¤¤¿¤í¤¦¡¦ÀÆÌÚ¤·¤²¤ë¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥·¥Æ¥£¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ä¥à¥í¥Ä¥è¥·¼çºË¡Ömuro¼°¡×¤Ê¤É¡¢ÉñÂæµÓËÜ¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢2017Ç¯1·î´ü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢Ì¾ÏÆÌò6¿Í¤¬ËÜ¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥á¡¼¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¡£Âè1¥·¥ê¡¼¥º½é²ó¤ÎÌ¾Âæ»ì¡Ö¥Æ¥ìÅì¤À¤í¡©¡×¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤Õ¤¸¤»á¤À¡£
¡¡µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿21Ç¯¤ÎNHK¤è¤ë¥É¥é¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¡ÊÁ´7²ó¡Ë¤¬Âè30²ó¶¶ÅÄ¾Þ¤Ëµ±¤¡¢¼õ¾ÞÍýÍ³¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä²¹¤«¤µ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ä¹¤¯Â³¤¯¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÎå¤Þ¤·¡¢Ìþ¤·¡¢²¹¤«¤µ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯6·î¤ÎÀ©ºîÈ¯É½»þ¡¢¤Õ¤¸¤»á¤Ï¡Ö²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤Êª¸ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼è¤êÎ©¤Æ¤Æ¿Í¤ËÏÃ¤¹¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤Â¾°¦¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¡£¤½¤ó¤Ê¸÷¤Ç¤â±Æ¤Ç¤â¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ëÄ«¥É¥é¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×Âè2¥·¥ê¡¼¥º»þ¡Ê18Ç¯2¡Á3·î¡Ë¤ÇÂç¿ùÎú¤µ¤ó¤¬µÞÀÂ¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤«¤é¡Ö²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤Êª¸ì¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÂè2¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÏÃ¤Ç¡Ë¾¾½Å¡ÊË¡Ë¤µ¤ó¤¬¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤ÏÃ¤¬½ñ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÉÓ¤Î¥Õ¥¿¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡£ÉÓ¤Î¥Õ¥¿¤ò±ä¡¹¤È³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÌ¾ÏÆÌò¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤µÓËÜ¤¬½ñ¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£Ì¾ÏÆÌò¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÂ·¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥´¥Æ¥´¥ÆÂ¤¹¤È¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ú¤»»¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ä«¥É¥é¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤Æ¤â¡¢¾Ð¤¤¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÏÉÔÊÑ¡£Âè8²ó¡Ê10·î8Æü¡Ë¡¢¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤¬ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÂæ»ì¡Ö¤¢¤Î¤¢¤ÎÏÃ¡×¤Î±þ½·¤¬¡¢¤Õ¤¸¤Î®¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Î°ìÃ¼¡£Âè36²ó¡Ê11·î17Æü¡Ë¤Ï¥È¥¤¬¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥ë¤¬²¿¤Î¤³¤È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡È¥Ó¥¢¡Ê¥Ó¡¼¥ë¡ËÃµ¤·¡É¡£¤¤¤è¤¤¤è²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ËÜ³Ê²½¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á´¤¯½é¤á¤Æ¸«¤ë°Û¹ñ¤Î¿Í¡£²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¼êÁ°¤Î¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤âÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë½é¤á¤ÆÍè¤Æ¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬Á´Á³¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤ò¤É¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¡£È¬±À¤â¡Ø¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤ò³«¤¤¤Æ¡¢²¿¤È¤«Ê¬¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡È²½¤±¤Æ¡É¤¤¤¤Þ¤¹¡£º¨¤á¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤½µ¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¢¡¢²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡½¨°ï¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ï¤¦¤é¤á¤·¤¤¡£¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¡×¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤â¡¢¤Õ¤¸¤»á¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¡¢¤½¤Î¿¿¹üÄºÈ¯´ø¤¬°ìÁØ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£