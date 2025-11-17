女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は放送開始から約2カ月。会話劇に定評のある脚本家・ふじきみつ彦氏（50）が朝ドラ初挑戦を果たし、派手さはなくとも、心に染み入る泣き笑いを誘う巧みな作劇が話題を呼んでいる。ふじき氏のコメントが同局から到着。執筆の舞台裏を明かした。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」などのふじき氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

ふじき氏は広告代理店勤務を経て、30歳の時に作家活動を開始。日本の不条理演劇を確立した第一人者・別役実氏に師事。コント・小劇場からテレビドラマ・映画と、多彩な作品を書き続けている。2017年1月期にスタートした、名脇役6人が本人役を演じるテレビ東京「バイプレイヤーズ」シリーズのメーンライター。名台詞「テレ東だろ？」を生み出した。脚本を手掛けた21年のNHKよるドラ「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」（全7回）が第30回橋田賞を受賞。Eテレ「みいつけた！」などの教育番組においては、キャラクター作りから携わっている。

第8回（10月8日）、松野トキ（郄石あかり）のお見合いが破談になった後の台詞「あのあの話」の応酬が、ふじき脚本の真骨頂。第35回（11月14日）は松野フミ（池脇千鶴）とともに生活に苦しむ雨清水三之丞（板垣李光人）を一喝した翌朝、トキが松野勘右衛門（小日向文世）から護身用にと授けられた木刀を“帯刀”して出勤。レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）に「ブシムスメ」と言われ、木刀に手を掛けたものの、長すぎてうまく抜けない姿が健気だった。

昨年6月の制作発表時、ふじき氏は「何も起きない物語を書いています」「取り立てて人に話すほどでもない他愛もない時間。そんな光でも影でもない部分に光を当てる朝ドラを書いてみたい」とコメント。第36回（11月17日）はトキがヘブンに頼まれたビールが何のことか分からない“ビア（ビール）探し”。何も起こらないストーリーが本格化し始め、爆笑をさらった。

――朝ドラ初執筆について。

「朝ドラは15分×125回あります。私が今まで書いた最長の脚本が、同じ15分で全32回の夜ドラ（23年『褒めるひと褒められるひと』）でした。その時も『長いな』と思ったぐらい、これまでよくあるサイズの連続ドラマを書いたことがなかったんです。連続ドラマに対する向き不向きも分からないぐらいなのに、朝ドラの長さは経験したことがないことのさらにさらに上をいくものでした。最初にお話を頂いた時はこれは大変だなと思いましたが、引き受けたからには頑張ろうと思っています」

「実際に書き始めてからは、書くことの長さは実はそんなに感じていません。先を見通してものを書くタイプではないので、スタッフの皆さんと1週1週の内容について打ち合わせを重ねて書く、ということを繰り返しています」

――登場人物それぞれの抱える不遇と怪談を重ね、それでも人生を肯定するキャッチコピー「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」が秀逸。

「もともとはキャッチコピーとして考えたわけではなかったんです。制作統括の橋爪（國臣）さんが『ばけばけ』の企画書を提出する時に、そこに『ばけばけ』とはどんな話かというのを1枚くださいと言われて、そこに書いた内容の大見出しがこの言葉でした。まだドラマの大きな筋も決まっていなかったので、小泉八雲の怪談に引っ張られて『うらめしい』というワードが出てきて、あまり考え込まず、すんなりと書いた覚えがあります」

「トキやヘブンの生き方は貧しかったり、両親と疎遠だったり、恨めしいことが続いたという共通点があります。そんな2人が出会って“うらめしい”から“すばらしい”に化けていく。そんな『ばけばけ』の精神がひと言で表せたらいいなと思って、書いたのがあの文章でした。トキとヘブンに限らず、この物語に出てくる人はみんな恨めしいことがあります。それでも、笑顔を忘れないというか、どこかでこの世は素晴らしいと捉えて生きている登場人物たちであってほしいという願いも込めて書きました」