¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¡×¤È¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤²Á³Ê¶¥Áè¤äµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Ë¡¼¥º¡×¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¾ÃÌ×Àï¤Ë´Ù¤ë¤À¤±¤À¤ÈÊÆ¹ñ¿Í¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À®¸ù¤Î¥«¥®¤Ï¡¢¸ÜµÒ¼«¿È¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¦¥©¥ó¥Ä¡×¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢±Ê°æ¹§¾°»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¡Ú¿·¡Û100±ß¤Î¥³¡¼¥é¤ò1000±ß¤ÇÇä¤ëÊýË¡¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËÜ¼Á¤È¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î»×¹ÍË¡¤ò¡¢¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤«¤é¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤Þ¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê»öÎã¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð
ÆüµÈ ·Ä»Ò¡Ê¤Ò¤è¤·¡¦¤±¤¤¤³¡Ë
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡£Ãæ¾®IT´ë¶È¡ÖUD¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¡£¡Ö²ñ¼Ò¤òÀ¤³¦°ì¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¡Ê¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡Ë¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤¬¤Á¡£
¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Ï¥Þ¡¼
ÆüµÈ¤ÎÉô²¼¤È¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¿Í¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÌç²È¡£¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³¦¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍèÆü¡£
¾®¿ù ÉðÂ¢¡Ê¤³¤¹¤®¡¦¤à¤µ¤·¡Ë
ÆüµÈ¤ÈÆ±´üÆþ¼Ò¤ÎÆ±Î½¡£Æâ¸þÅª¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¾ðÇ®Åª¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ê¤¬¤Á¤ÊÆüµÈ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¹Ô¤±¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¡Ä
¼Â¤Ï¥Þ¥ë¥¯¥¹¤¬ÍèÆü¤·¤¿¥¦¥éÌÜÅª¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÆüËÜ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÆüËÜ¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬ËÄÄ¥¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤¦¤Á¤ËÆüËÜÆÈ¼«¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ËÃ©¤êÃå¤¡¢ÌÔÎõ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤Ï¡Ö¥¸¥í¥ê¥¢¥ó¡×¤È¤¤¤¦¿®¼Ô¤¿¤Á¤¬¡ÖÆóÏº¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆóÏº¡É¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊª¤À¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É°¦¤µ¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤ÎÁíËÜ»³¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅ¹¤Î»°ÅÄËÜÅ¹¡£¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¤Þ¤ÀÀ»ÃÏ¡¦»°ÅÄËÜÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ë¥¯¥¹¤ÏJR»³¼êÀþ¤ÇÅÄÄ®±Ø¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÍê¤ê¤Ë»°ÅÄËÜÅ¹¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢½½¿ôÌ¾¤¬¹ÔÎó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥ª¡¼¡ª¡¡¤Ä¤¤¤ËÀ»ÃÏ¤ËÍè¤¿¤ó¥Ç¥¹¥Í¡ª¡Ë
¶½Ê³¤·¤¿¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¡¢ÆüµÈ¤È¤Î¸À¤¤Áè¤¤¤Ê¤É¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ÔÎó¤¬¿Ê¤ßÃíÊ¸¤·¤ÆÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¡¢»³¤Î¤è¤¦¤ÊÌîºÚ¤äÆù¤Î²¼¤Ë¶ËÂÀ¤Î麵¤¬¿»¤Ã¤¿µðÂç¤Ê´ï¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤â¤Ï¤äË½ÎÏÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ëÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¾®¡×¤È¡ÖÂç¡×¤ÎÆó¤Ä¤À¤±¡£¤À¤¬¡Ö¾®¡×¤Ç¤âÉáÄÌ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÇÜ¡¢¡ÖÂç¡×¤Ï3ÇÜ¤ÎÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¡Ö¤Ö¤¿¥À¥Ö¥ë¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢200¡Á300g¤ÎÆÚÆù¤¬麵¤Ë¤Î¤ë¡£ÆóÏº¤ÏÁÏ¶È»þ¤«¤é¡¢°é¤ÁÀ¹¤ê¤ÎÂÎ°é²ñ·ÏÂç³ØÀ¸¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼«²ÈÀ½麵¤Ç¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎÌ¤Î麵¤äÆÚ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¥Ã¡ª¡¡¤³¤ÎÎÌ¡¢²¿¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¥á¥ó¥È¥Ç¥¹¥«!?¡×
Å¹Æâ¤ÎÎä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤âµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤ÏÂçÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£¤·¤«¤·À¼¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¡£ÃíÊ¸¤·¤¿¡Ö¾®¡×¤Ç¤â麵¤ÎÎÌ¤¬Â¿²á¤®¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤â麵¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¡£Â¾¤ÎµÒ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤âÌÛ¡¹¤È麵¤È¤Î³ÊÆ®¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ´°¿©¤·¤ÆÆóÏº¤Î½éÂÎ¸³¤ò½ª¤¨¤¿¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¡Ö»ê¹â¤Î¹¬Ê¡´¶¡×¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ØÀ¸¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¥Ç¥¹¥Í¡£¤³¤ì¤¬¥¸¥í¥ê¥¢¥ó¤ÎÀ¤³¦¥Ç¥¹¥«¡Ä¡Ä¡×
ÆóÏº·Ø¤Ç¤Î2ÆüÌÜ¤â¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï麵¤È³ÊÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿»ØÆ³¶µ´±¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¢¥¥ß¤ÎÃÎ¼±¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÈÉ¾ÏÀ²È¡É¤Î¤Þ¤Þ¤À¡×
¸Åº£ÅìÀ¾¤ÎÍýÏÀ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤ÏÂç³Ø¤Ç¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ë»ØÆ³¶µ´±¤Ï¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÃ±¤Ê¤ëÊªÃÎ¤êÇî»Î¤Ê¤À¤±¤À¤è¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂçÀ®¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¤À¡£¤Ç¤¤ì¤Ð³¤³°¤¬¤¤¤¤¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¡×
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó?¡¡¿êÂà¤¹¤ë¹ñ¥Ç¥¹¡£¥Û¥ï¥¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ë¶µ´±¤Ï¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïº£¡¢ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤¦¤ÁÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È»ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤·¤ÆÍèÆüÁá¡¹¡¢ÆüµÈ¤«¤é¡Ö¥¢¥Ê¥¿¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÁ´Éô¡Ø´ù¾å¤Î¶õÏÀ¡Ù¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï1¥ß¥ê¤âÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¡¢»ØÆ³¶µ´±¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¡£Çö¡¹¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥¯¥¹¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ç¥¥ó¡Ä¡Ä¡Ê¢¨¡Ë¡£¥¯¥Ó¤Ã¤Æ¤³¤È¥Ç¥¹¥Í¡Ä¡Ä¡Ë
¢¨ÊÔ½¸Ãí¡§¤³¤ì¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¸ýÏÀ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüµÈ¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¡Ö¥í¡¼¥é¡¼ºîÀï¡ÊÂ¤Ç²Ô¤°±Ä¶È¡Ë¡×¤ÎÅØÎÏ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤¬¡ÖÆ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥à¥À¤ÊÅØÎÏ¤À¡×¤ÈÈãÈ½¡£¤³¤ì¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿ÆüµÈ¤¬¡Ö¥¢¥Ê¥¿¤Ê¤ó¤«½Ð¶Ø¡Ê½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¡Ë¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÍýÏÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¸½¾ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤òÅª³Î¤ËÆÍ¤«¤ì¤¿¤È´¶¤¸¡¢¿¼¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤È¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¡Ö¾®¡×¤Î´ï¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÌá¤·¤¿¤½¤Î»þ¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Î²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÊÁ¤Ê½÷À¤¬¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡Á¡£Âç¤Ö¤¿¥À¥Ö¥ëÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤¬Ìá¤·¤¿¡Ö¾®¡×¤Î1¡¦5ÇÜ¤Ï¤¢¤ë¡ÖÂç¡×¤Î´ï¤òÌá¤·¤¿¡£Ê¹¤´·¤ì¤¿À¼¤Ë¥Þ¥ë¥¯¥¹¤¬»×¤ï¤º¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆüµÈ·Ä»Ò¤¬¤¤¤¿¡£
¥¸¥í¥ê¥¢¥ó¡¦·Ä»Ò
麵¤È¤Î³ÊÆ®¤ËÌ´Ãæ¤ÇÎÙ¤ËÃ¯¤¬¤¤¤ë¤«µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¥Ã¡ª¡¡¥±¥¤¥³¥µ¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ç¥¹¥«¡ª¡×
¡Ö¤¦¤ï¥Ã¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¾®ÊÁ¤ÇºÙ¿È¤ÊÆüµÈ¤Î»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüµÈ¤Ï½÷»Ò¹â»þÂå¤«¤éÂç³ØÀ¸»þÂå¤Þ¤Ç³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤Î»°ÅÄËÜÅ¹¤Ë½µ¤Ë¿ô²óÄÌ¤¤¡¢¡ÖÂç¤Ö¤¿¥À¥Ö¥ë¡×¤ò´°¿©¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥¸¥í¥ê¥¢¥ó¡£º£Æü¤â¡Ö¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¹Í¤¨¤ë¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢È¾µÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ½ÂÃ«¤«¤é»°ÅÄËÜÅ¹¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÉÆóÏº¡É¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È
¥Þ¥ë¥¯¥¹¤ò¸«¤¿ÆüµÈ¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢90ÅÙÄ¾³Ñ¤Î¤ª¼µ·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¡Ø½Ð¶Ø¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£Ìá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥±¡¢¥±¥¤¥³¥µ¥ó¡£¥Û¥ï¥¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬Âº·É¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬¡¢ÆóÏº¤Î¤ª¤ä¤Ã¤µ¤ó¤Ê¤Î¡£¤¢¡¢¤ª¤ä¤Ã¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤Î»°ÅÄËÜÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤Í¡£¤ª¤ä¤Ã¤µ¤ó¤Î·Ð±ÄÅ¯³Ø¤Ï¡¢¤¢¤ÎÄ¥¤ê»æ¤Ë¤¢¤ë¤ï¡×
ÆüµÈ¤¬»Ø¤µ¤·¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëÄ¥¤ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¡¡»°ÅÄËÜÅ¹¼Ò·±¡Û
1¡¢À¶¤¯Àµ¤·¤¯Èþ¤·¤¯¡¢»¶Êâ¤ËÆÉ½ñ¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³Ãù¶â¡¢½µËö¤ÏÄà¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¼Ì·Ð
2¡¢À¤¤Î¤¿¤á¿Í¤Î¤¿¤á¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á
3¡¢Love & Peace & Togetherness
4¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Ò¤È¤³¤È¸À¤¨¤ë¤½¤ÎÍ¦µ¤
5¡¢Ì£¤ÎÍð¤ì¤Ï¿´¤ÎÍð¤ì¡¢¿´¤ÎÍð¤ì¤Ï²ÈÄí¤ÎÍð¤ì¡¢²ÈÄí¤ÎÍð¤ì¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÍð¤ì¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍð¤ì¤Ï¹ñ¤ÎÍð¤ì¡¢¹ñ¤ÎÍð¤ì¤Ï±§Ãè¤ÎÍð¤ì
6¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯Æþ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÆÃ¤Ë4ÈÖÌÜ¤Ï»ä¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ê¤Î¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¤é¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÇ§¤á¤Ê¤¤ã¡×
¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¥Ã¡ª¡¡ÆóÏº¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¢¤ë¤ó¥Ç¥¹¥Í¡ª¡×
¡Ö¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÀäÂÐÉ¬Í×¡£Ìá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×
¡Ö¥¤¥§¥¹¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Ç¥¹¡ª¡¡¤È¤³¤í¤Ç¥±¥¤¥³¥µ¥ó¡¢¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¤¥Ç¥¹¥«¡©¡×
¡Ö²¿¡©¡×
¡Ö¥±¥¤¥³¥µ¥ó¤Î¤É¤³¤Ë¡¢¤¢¤Î¡ØÂç¤Ö¤¿¥À¥Ö¥ë¡Ù¤¬Æþ¤ë¤ó¥Ç¥¹¥«¡©¡×
¡Ö¥¦¥©¥ó¥Ä¡×¤È¡Ö¥Ë¡¼¥º¡×¤Î°ã¤¤
¥Þ¥ë¥¯¥¹¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿ÆüµÈ¤Ï¡¢¾®¿ù¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÂÇ¹ç¤»¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
ÆüµÈ¤¬ÀµÄ¾¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎËÜ¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ÆÊ¬ÀÏ¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾ðÊó¤¬Â¿²á¤®¤Æ²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤¬Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥Ç¥¹¥Í¡£ÌäÂê¤Ï¡ØÊ¬ÀÏËãáã¾É¸õ·²¡Ù¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¥Ç¥¹¡£Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¾ðÊó¤¬Â¿²á¤®¤Æ´¶³Ð¤¬½ù¡¹¤ËËãáã¤¹¤ë¤È¡¢º¬ËÜ¤Î¡ØÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡Ù¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¡¢¤¿¤ÀÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¥Ç¥¹¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢°ìÅÙ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ê¥Þ¥¹¡×
¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡£¤Þ¤µ¤Ë»ä¤À¡×ÆüµÈ¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡ÖÊ¬ÀÏ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¥Ç¥¹¡£¤ªµÒ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¥Ç¥¹¡£¤Ç¤â¤ªµÒ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¥À¥á¥Ç¥¹¡£¤³¤³¤¬ÈùÌ¯¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¥Ç¥¹¡×
¡Ö¤ªµÒ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ³Ø¤Ù¡©¡¡¤Ç¤â¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡©¡¡Æ¬¤¬º®Íð¤¹¤ë¤ï¡×
¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥¹¥¯¥é¥¤¥È¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡¢Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ç¥¹¥¯¥é¥¤¥È¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤·¥Þ¥¹¡£µ¡Ç½¤ä²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤·¥Þ¥¹¥«¡©¡×
¾®¿ù¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥é¥¤¥È¤ò¸¡º÷¤·¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤ê¡¢LED¤Ç¾ÊÅÅÎÏ¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤«¤Ê¤¡¡£²Á³Ê¤Ï3000±ß¤«¤é5000±ß¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¥Þ¥ë¥¯¥¹¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¸¡º÷¤·¤ÆÆó¿Í¤Ë¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï4Ëü±ß¤Î¥Ç¥¹¥¯¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤ê¥Þ¥¹¡£¤·¤«¤â¤³¤ÎÀ½ÉÊ¡¢Çä¤ì¤Æ¥Þ¥¹¡×
¡Ö¹â¥Ã¡£¤É¤ó¤Ê¥â¥Î¹¥¤¤¬Çã¤¦¤Î¡©¡×
¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖBalmuda The Light¡×¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖBalmuda¤Î»ûÈø¸¼¡Ê¤²¤ó¡Ë¼ÒÄ¹¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Æ¡¢Æ¬¤Î±Æ¤Ç¼ê¸µ¤Î¥Î¡¼¥È¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¥Þ¥·¥¿¡£¡Ø¤³¤ì¤Ç¤ÏÌÜ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢±Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÊýË¡¤òÃµ¤·¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÉÂ±¡¤Î¼ê½Ñ¼¼¤Ë¤¢¤ë¼ê½ÑÅô¥Ç¥¹¡£¼ê½ÑÅô¤Ï¡¢¼ê½ÑÃæ¤Ç¤â¼ê¸µ¤Ë±Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸÷¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¡£¤½¤³¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ê½ÑÅô¤Îµ»½Ñ¤Ç±Æ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¸÷LED¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤â¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÀ½ÉÊ¥Ç¥¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤Î¾¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤Ï¾¯¡¹¹â¤¯¤Æ¤âÇã¤¤¥Þ¥¹¡£¤³¤Î»öÎã¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥©¥ó¥Ä¤È¥Ë¡¼¥º¤Î°ã¤¤¥Ç¥¹¡×
ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆüµÈ¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡Ö¥¦¥©¥ó¥Ä¤È¥Ë¡¼¥º¡©¡¡ÆüËÜ¸ì¤À¤È¡¢Î¾Êý¤È¤â¡Ø¤ªµÒ¤ÎÍ×Ë¾¡Ù¤è¤Í¡×
¡Ö¥¦¥©¥ó¥Ä¤Ï¡ØÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤±¤ÉËÜÅö¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Û¤·¤¤¥â¥Î¡Ù¥Ç¥¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤Ë¡Ø¥¦¥©¥ó¥Ä¤Ï²¿¥Ç¥¹¥«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¥Þ¥»¥ó¡£»ûÈø¼ÒÄ¹¤Ï¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤À½ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¥Þ¥·¥¿¡£¥¦¥©¥ó¥Ä¤Ï»ûÈø¼ÒÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤¯¤ê¼ê¤¬Æ¶»¡¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤Ä¤«¤ê¥Þ¥¹¡£¥¦¥©¥ó¥Ä¤¬¿·»Ô¾ì¤òÁÏÂ¤¤·¥Þ¥¹¡×
[¿ÞÉ½1]¡Ö¥¦¥©¥ó¥Ä¡×¤òÃµ¤»¡ª ¥Ë¡¼¥ºÂÐ±þ¤Ç¤Ï¾ÃÌ×¤¹¤ë¤À¤±
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ï¡©¡×
¡ÖÀ½ÉÊ¤¬½Ð¤ë¤È¤ªµÒ¤Ï¡ØÇò¤¬¹¥¤¡Ù¡Ø·Ú¤¯¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤¤»Ï¤á¥Þ¥¹¡£¤³¤ì¤¬¥Ë¡¼¥º¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ªµÒ¤Î¹¥¤ß¥Ç¥¹¡£¥Ë¡¼¥º¤Ï¤ªµÒ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¥Þ¥¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Ë¡¼¥ºÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¾¼Ò¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÍ²¼¤²¹çÀï¤Î¾ÃÌ×Àï¥Ç¥¹¡×
¡Ö¤¦¤ï¥Ã¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¦¥Á¤¬´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤ï¡£¥«¥®¤Ï¥¦¥©¥ó¥Ä¤ÎÈ¯¸«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡×
ÆüµÈ¤¬¸À¤¦¤È¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ªµÒ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ò¥ó¥È¤À¤±¥Ç¥¹¡£¥¦¥©¥ó¥Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡¤ªµÒ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤È¸«¤Ä¤«¤ê¥Þ¥¹¡£»ûÈø¼ÒÄ¹¤â»Ò¤É¤â¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡ØÌÜ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢¹Í¤¨Â³¤±¥Þ¥·¥¿¡£Ìä¤¦¤Ù¤Áê¼ê¤Ï¤ªµÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¥Ç¥¹¡×
[¿ÞÉ½2]À½ÉÊ´ë²è¤Ï¡Ö¼«Ê¬¡×¤ËÌä¤¤Â³¤±¤è
ÆüËÜ¿Í¤¬¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¡Ö¤Ç¤â¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¡×
ÆüµÈ¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤¬Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤ó¥Ç¥¹¡×
»×¤ï¤ºÆüµÈ¤Ï¶Ä¤Î¤±È¿¤¾¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥à¥ê¥à¥ê¡£¥¦¥Á¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Êµ»½Ñ¤â¸¦µæ¼¼¤â¤Ê¤¤¤·¡×
º£ÅÙ¤Ï¥Þ¥ë¥¯¥¹¤¬Å·¤ò¶Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¥Ã¡ª¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¥Ç¥¹¥Í¡ª¡¡¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ïµ»½Ñ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¥Ç¥¹¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¥ï¥±¤Ê¤¤¤ï¡£¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ï¡Øµ»½Ñ³×¿·¡Ù¤è¡×
¡Ö¤½¤ì¤ÏÍÌ¾¤Ê¸íÌõ¥Ç¥¹¡£1958Ç¯¤Ë·ÐºÑÇò½ñ¤Ç¡Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¡Øµ»½Ñ³×¿·¡Ù¤ÈËÝÌõ¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¥Ç¥¹¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ïµ»½ÑÎ©¹ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦Ìõ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¥Þ¥»¥ó¡£¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¥Ç¥¹¡×
¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÂç¤¤Ê±ß¤òÆó¤ÄÉÁ¤¤¤ÆÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö100Ç¯Á°¤Ë·ÐºÑ³Ø¼Ô¥·¥å¥ó¥Ú¡¼¥¿¡¼¤¬¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³µÇ°¤òÄó¾§¤·¥Þ¥·¥¿¡£¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ø¿··ë¹ç¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¥Ç¥¹¡£´ûÂ¸ÃÎ¤È´ûÂ¸ÃÎ¤ò¡¢¿·¤·¤¤ÊýË¡¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¹¡×
¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¡Ø¿··ë¹ç¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¼ê¤Ç¼¨¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö18À¤µª¡¢¥ï¥Ã¥È¤¬¾øµ¤µ¡´Ø¤òÈ¯ÌÀ¤·¥Þ¥·¥¿¡£¤Ç¤â¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¥Ç¥·¥¿¡£¾øµ¤µ¡´Ø¤¬Å´¤Î¼ÖÎØ¤ÈÅ´¤Î¥ì¡¼¥ë¤È¿··ë¹ç¤·¤Æ¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤È¤¤¤¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÂçÎÌÍ¢Á÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¥Þ¥·¥¿¡£iPhone¤â¤½¤¦¥Ç¥¹¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤¬¡ØiPhone¤Ë¤Ï¿·µ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¥Þ¥·¥¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÉÕ¤iPod¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î´ûÂ¸µ»½Ñ¤ò¿··ë¹ç¤·¤¿iPhone¤Ë¤Ï¡¢¿·µ»½Ñ¤Ï¤¢¤ê¥Þ¥»¥ó¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤É¤³¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊØÍø¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ó¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¥Þ¥·¥¿¡×
[¿ÞÉ½3]¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡Ö¿··ë¹ç¡×¤Ç¤¢¤ë
ÌÛ¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆüµÈ¤¬¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø¤ªµÒ¤¬²¿¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥¦¥©¥ó¥Ä¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î¥â¥Î¤Ç¿·¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×
¡Ö¥¤¥§¡¼¥¹¡ª¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¥Ç¥¹¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡×
¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡Ö¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡×
¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢ÆüµÈ¤Ï¼«Âð¤Ç¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Æü¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤·¡¢¤ªÊ¢¤â¶õ¤¤¤¿¤ï¡£¤¦¤ó¡£¤ªÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤¡¡£¥ê¥Ö¥í¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥400¥°¥é¥à¡£¤³¤ì¤Ç·è¤Þ¤ê¤Í¡£¥é¥¤¥¹¤È¥¹¡¼¥×¤È¥µ¥é¥À¤âÉÕ¤±¤è¤¦¡×
¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¼çµÁ¤ÎÆüµÈ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¸å¡¢¼«Âð¤Ç¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
30Ê¬¸å¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¥¹¡¼¥×¡¢ÂçÀ¹¥é¥¤¥¹¡¢¥µ¥é¥À¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤À¤¬ÆüµÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¥â¥°¥â¥°¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüµÈ¤Ï¤Õ¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¥¦¡¼¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç²Ô¤®¤¿¤¤¿Í¤È¡¢°ÜÆ°¤·¤¿¤¤¿Í¤ò繫¤²¤ëÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤è¤Í¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤òÂðÇÛ¤·¤¿¤¤Å¹¤ÈÇÛÁ÷°÷¤ò繫¤²¤Æ¡¢»ä¤â¤³¤¦¤·¤Æ¼«Âð¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤«¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¥¦¡¼¥Ð¡¼¤ÎÇÛ¼Ö¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢¿©»ö¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÍÑ¤Ë¿··ë¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×
ÈÕ¼à¤Î¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò¥°¥¤¥Ã¤È¶õ¤±¤Æ¡¢ÆüµÈ¤Ï¥Ñ¥ó¥Ã¤ÈÉ¨¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇºßÂð¤·¤Æ¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø¤³¤ó¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥¦¥©¥ó¥Ä¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¡¢´ûÂ¸µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¤Í¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×
[¿ÞÉ½4]¥¦¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¡¦ÇÛÃ£°÷¤ò¿··ë¹ç¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä
¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬Àä»¿¤·¤¿¡Ø¥»¥°¥¦¥§¥¤¡Ù¤¬¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ÍýÍ³
ÍâÆü¡¢ÆüµÈ¤Ï¥Þ¥ë¥¯¥¹¤È¾®¿ù¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ªµÒ¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¿·¤·¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡×
¡Ö¤½¤¦¥Ç¥¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ïµ¯¤¥Þ¥»¥ó¡×
¡Ö¤¨¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×
ÆüµÈ¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¤ä¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¡Ø¿Í¤Î°ÜÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë³×Ì¿ÅªÀ½ÉÊ¡Ù¤ÈÀä»¿¤·¤¿À½ÉÊ¤¬¤¢¤ê¥Þ¥·¥¿¡£¡Ø¥»¥°¥¦¥§¥¤¡Ù¥Ç¥¹¡£¥Ü¡¼¥É¤ËÆó¤Ä¼ÖÎØ¤¬ÉÕ¤¤¤ÆÎ©¤Á¾è¤ê¤Ç¤¤ë¾è¤êÊª¥Ç¥¹¡×
¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¥»¥°¥¦¥§¥¤¤Î¼Ì¿¿¤òÆüµÈ¤È¾®¿ù¤Ë¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤âÂç¼ºÇÔ¥Ç¥·¥¿¡£100Ëü±ß¤â¤¹¤ë¤Î¤Ë»þÂ®19¥¥í¤·¤«½Ð¤º¡¢¾è¤ë¾ì½ê¤â¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¥Ç¥·¥¿¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢¥»¥°¥¦¥§¥¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶áÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÎLUUP¤Ë»÷¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×
¾®¿ù¤¬¸À¤¦¤È¡¢¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡Ö¤½¤¦¥Ç¥¹¡£¥»¥°¥¦¥§¥¤¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢LUUP¤Ï¥·¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç°Â¤¯»È¤¨¥Þ¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¸òÄÌË¡¤Î²þÀµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¥ë¡¼¥ë¤âÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´À¤â¸þ¾å¤µ¤»¥Þ¥·¥¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆLUUP¤Ï¸½Âå¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¤¬¤ê¥Þ¥·¥¿¡×¡£
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤ªµÒ¤¬»È¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Í¡×ÆüµÈ¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥»¥°¥¦¥§¥¤¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢iPhone¤Ë¤Ï²è´üÅª¤Ê¿·µ»½Ñ¤Ï¤¢¤ê¥Þ¥»¥ó¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¥¢¥×¥ê¤¬»È¤¨¤Æ¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ä¥¦¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î»Â¿·¤Ê¥¢¥×¥ê¤¬¼¡¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¥Þ¥·¥¿¡£À®¸ù¤Î¾ò·ï¤Ï¤ªµÒ¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¥Ç¥¹¡£¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¥Ç¥¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒ¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ²ò·è¤·¡¢ºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¥Ç¥¹¡×
[¿ÞÉ½5]¡Ö¸ÜµÒ¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ë
¤¹¤ë¤ÈÆüµÈ¤ÎÌÜ¤¬¸÷¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¿·À½ÉÊ³«È¯¤Ï°Õ³°¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃ±½ã¤Í¡£¤³¤¦¤·¤Á¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¡×
ÆüµÈ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥Ð¥Ã¥°¤òÊú¤¨¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥±¥¤¥³¥µ¥ó¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ó¥Ç¥¹¥«¡©¡×
¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤¿¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Î²£¤Ç¡¢¾®¿ù¤¬ÀÃ¤á¤¿ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüµÈ¤¬¤¢¤¢¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¤ó¤À¤è¡×
