お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「旅好きな人として」を綴ります。

【写真】絶景！露天風呂に浸かる青木さん

思い出のスウェーデン

旅が好き。

思えば小学生の頃の修学旅行は京都奈良、庭園に仏像。

なぜテーマパークにつれて行ってくれないのだ、と不満げに八ツ橋を買った記憶が…。

もったいないことをした。

30代はロケでそれは色々なところを旅をしたが、忙しさと余裕のなさとで、今自分がどこにいるかなんて考えたこともない。景色をみてリアクションはするが、愉しむ、なんていう感覚にはならず、「朝早く起きて旅先を散歩」なんていう選択があるなどということを考えたことはなかった。

もったいないことをした。

しかし、30代前半、一つだけ覚えているロケでの景色がある。

思い出の場所は、スウェーデン。



高知のビジネスホテルでは、朝食にカツオが！

大の字で寝転びオーロラを待った

オーロラをみる！というのが大目的であった。

犬ぞりに乗り、アイスホテルのバーで一杯飲み（アイスホテルとは世界でも有名な氷と雪だけで作られるホテル。スウェーデン北部のユッカスヤルヴィという村にある、自然とアートの融合）

あとはオーロラを見るのみ、という数日を過ごした時のことだ。自然を相手にしているので

「えー、じゃあこの辺りに18時集合でオーロラ撮りましょう」



軽井沢のツアーの人気お昼ごはん

というわけにはいかないので、

ただひたすら、雪の上で待った。

タレントはわたしだけのロケで、ひとり雪の上で待った。

スマホをみるわけでもなく、雪の上に大の字になって寝転んだら、吐く白い息の上にしんしんと雪が降ってきて、キーンと音がするくらい澄み切った向こうのから、次々と流れ星がとんでいった。



本連載から生まれた青木さんの著書『母』

一番うまくできた、瞑想体験だったかも

その時の光景を、わたしは何度も思い出している

もしかしたら、いまのところ一番うまくできた、瞑想体験だったのかもしれない

あの光景をもう一度見たいし、

あの感覚をもう一度味わいたいと、

旅に出る。

今年は旅好きが高じて、読売旅行さんとのコラボで「青木さやかと行くバスツアー」を何度か決行した。

秋の軽井沢は、大好きな長野のスーパーツルヤさんから沢屋ジャム、ピロシキ、イマーシブ（没入体験）を感じる庭園とバスツアーを楽しんできたところ。



山はとにかくきのこがおいしい

色々な旅のツアーを調べるのも好き。

ばけばけで話題の山陰に行ってみたい今日このごろ。

さあ、旅へ出よう。



利賀村のオーベルジュにて、有村昆さん（左）と、岡本宗史さん（中央）と