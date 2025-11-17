【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： 47,147.48 ▼309.74 （11/14）

NASDAQ： 22,900.59 △30.23 （11/14）

1.概況

先週末の米国市場は高安まちまちでした。FRB（米連邦準備制度理事会）高官による、追加利下げへの慎重姿勢が伝わり、次回12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）での追加利下げ観測の後退が株式市場の重荷となりました。





2.経済指標等

ダウ平均は234ドル安の47,222ドルと続落して取引を開始しました。朝方が売り優勢となり早々に594ドル安の46,863ドルをつけ、本日の安値を更新するも、その後は徐々に下げ渋る展開となりました。米国がスイスに対する39%の相互関税を15%に引き下げると伝わったほか、このところ大きく下げていたAI関連銘柄への買いが入り、ダウ平均は最終的に309ドル安の47,147ドルで続落となりました。S＆P500株価指数も3ポイント安の6,734ポイントで同じく続落しました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は30ポイント高の22,900ポイントと小幅高ながら4日ぶりに反発しました。

主要な経済指標の発表はありませんでした。

3.業種別動向

S＆P500の業種別株価指数では、全11業種のうち4業種が上昇しました。エネルギーが1.4％高でセクターの上昇率トップとなり、情報技術、不動産、公益事業の3業種が1％未満の上昇となりました。一方で7業種が下落し、素材が1.2％安で下落率トップとなったほか、金融が1％安となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は30銘柄中11銘柄が上昇しました。エヌビディア［NVDA］が1.8%高で構成銘柄中の上昇率トップとなりました。マイクロソフト［MSFT］やセールスフォース［CRM］、シェブロン［CVX］が1％台の上昇となりました。一方で19銘柄が下落し、ユナイテッドヘルス・グループ［UNH］が3.2％安で下落率トップとなり、ナイキ［NKE］、アメリカン・エキスプレス［AXP］が2％台の下落となりました。



ダウ平均構成銘柄以外では、半導体のマイクロン・テクノロジー［MU］はアナリストの投資判断引き上げなどを受け、4.2％高となりました。同様に、アプライド・マテリアルズ［AMAT］は市場予想を上回る決算が好感され、1.2％高となりました。一方で、スポーツウェアのアンダー・アーマー［UAA］はNBAのスター選手との提携解消が嫌気され、2.8％安となりました。

5.為替・金利等

長期金利は、前日比0.03%高い4.15％となりました。17日朝のドル円は154円台半ばで推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

先週末の米国市場は高安まちまちとなりました。ハイテク株が持ち直したことは、本日の日本市場にも買い材料になるでしょう。今週の株価材料としては、19日のエヌビディア［NVDA］決算が注目され、週前半は動きづらい展開が予想されます。そのほか、本日は寄付き前に、7-9月期の国内GDPの発表が予定されています。市場予想では実質ベースで前期比0.6％減とマイナス成長が見込まれており、その内容によっては、寄付きは売りが優勢でのスタートが予想されます。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部