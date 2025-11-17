吉瀬美智子、自前メイクで番組出演「ドラマもそう」 “理由”に山崎育三郎＆井桁弘恵も驚き
俳優の吉瀬美智子が、16日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』に出演。常に自前メイクであることを明かした。
【番組カット】「営業妨害です！」声を上げる吉瀬美智子
吉瀬は番組冒頭、自前メイクであることを告白。山崎育三郎から「ドラマの時もですか？」と問われると、「ドラマもそう」と回答し、驚かせた。
その理由については「（現場に）ついてからやるとなじんでいなくて。（家を）出るときにメイクをして、行く道中で自然な艶が出て、出すぎたのを取る方が良くて」と説明。山崎は「行く前にするんですか？」、井桁は「すごい…」とリスペクトのまなざしを送っていた。
