¡Ú18Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè37²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¯¥Ó¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õ²ó¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¤¬Åª³°¤ì¤ÊÅú¤¨¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¥¯¥Ó¤À¡Á¡×¤ÈÃ²¤¯¥È¥¤Ë¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¢¡×¤Ï»³¶¶ÌôÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¶µ¤¨¤ë¡£Å¹¼ç¤Î»³¶¶ºÍÏ©¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ìµ»ö¤Ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò½±¤¦¡£