麻倉もも、初のバレンタインイベントのタイトルとロゴを公開！
声優として数々の作品に出演し、声優ユニット TrySailとしても活躍する人気女性声優・麻倉もも。
先日発表された2026年2月14日(土)開催のバレンタインイベントについて、公式タイトル「LAWSON premium event 麻倉もも もChoっと甘い♡ MoChoの Chocoパーティー」とイベントロゴが新たに公開された。
本イベントは、麻倉がオフィシャルサイト「TrySail Portal Square」の有料会員を対象に実施する初の企画。麻倉の愛称“もちょ”にちなんだ言葉が盛り込まれたタイトルは、ファンに向けた特別感のある内容を想起させ、ロゴマークには麻倉のイメージカラーであるピンクと、バレンタインを象徴するチョコレートブラウンを採用し、イベントの世界観を視覚的に表現している。
タイトルおよびロゴの公開後、SNS上ではファンから内容への期待の声が寄せられるなど、発表直後から反応が広がっている。
なお、本イベントのチケット先行受付は、11月23日(日) 23:59まで実施。TrySail Portal Square会員だけが体験できる限定イベントとして、今後の続報にもぜひ注目してほしい。来年のバレンタインデーは、麻倉ももとファンが“もChoっと甘く”過ごす特別な一日となるだろう。●イベント情報
LAWSON premium event 麻倉もも もChoっと甘い♡ MoChoの Chocoパーティー
2026年2月14日(土)
昼公演 15：00開場／15：30開演
夜公演 17：30開場／18：00開演
会場：有楽町朝日ホール
チケット料金 ★入場者限定特典付き
S席
＜グッズ付きチケット＞9,500円（税込）
＜チケットのみ＞8,000円（税込）
A席
＜グッズ付きチケット＞7,000円（税込）
＜チケットのみ＞5,500円（税込）
グッズ内容：麻倉ももオリジナルグッズ2026
※詳細は後日お知らせいたします。
※オリジナルグッズは［昼公演］［夜公演］共通となります
TrySail Portal Square会員向けチケット先行
受付期間：2025年11月2日（日）18:00〜11月23日（日）23:59
結果確認・入金期間：2025年11月29日（土）15:00〜12月2日（火）23:00
公演詳細はこちら
https://trysail.jp/contents/1004005
TrySail Portal Square入会はこちら
https://trysail.jp/signup
