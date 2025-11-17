日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3154（-26.0　-0.82%）
ホンダ　1549（-7.5　-0.48%）
三菱ＵＦＪ　2440（-11　-0.45%）
みずほＦＧ　5447（+147　+2.77%）
三井住友ＦＧ　4502（+172　+3.97%）
東京海上　5917（-5　-0.08%）
ＮＴＴ　151（-0.2　-0.13%）
ＫＤＤＩ　2649（-0.5　-0.02%）
ソフトバンク　222（-0.4　-0.18%）
伊藤忠　9540（+30　+0.32%）
三菱商　3738（-12　-0.32%）
三井物　4113（+10　+0.24%）
武田　4417（-26　-0.59%）
第一三共　3483（-22　-0.63%）
信越化　4633（-8　-0.17%）
日立　5086（+3　+0.06%）
ソニーＧ　4655（-45　-0.96%）
三菱電　4231（-6　-0.14%）
ダイキン　20491（-104　-0.50%）
三菱重　4185（+11　+0.26%）
村田製　3091（-18　-0.58%）
東エレク　32137（+287　+0.90%）
ＨＯＹＡ　24211（+26　+0.11%）
ＪＴ　5675（-10　-0.18%）
セブン＆アイ　2032（-7　-0.34%）
ファストリ　56436（-64　-0.11%）
リクルート　8090（-13　-0.16%）
任天堂　13513（+68　+0.51%）
ソフトバンクＧ　19734（-46　-0.23%）
キーエンス（普通株）　55401（-249　-0.45%）