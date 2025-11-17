日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3154（-26.0 -0.82%）
ホンダ 1549（-7.5 -0.48%）
三菱ＵＦＪ 2440（-11 -0.45%）
みずほＦＧ 5447（+147 +2.77%）
三井住友ＦＧ 4502（+172 +3.97%）
東京海上 5917（-5 -0.08%）
ＮＴＴ 151（-0.2 -0.13%）
ＫＤＤＩ 2649（-0.5 -0.02%）
ソフトバンク 222（-0.4 -0.18%）
伊藤忠 9540（+30 +0.32%）
三菱商 3738（-12 -0.32%）
三井物 4113（+10 +0.24%）
武田 4417（-26 -0.59%）
第一三共 3483（-22 -0.63%）
信越化 4633（-8 -0.17%）
日立 5086（+3 +0.06%）
ソニーＧ 4655（-45 -0.96%）
三菱電 4231（-6 -0.14%）
ダイキン 20491（-104 -0.50%）
三菱重 4185（+11 +0.26%）
村田製 3091（-18 -0.58%）
東エレク 32137（+287 +0.90%）
ＨＯＹＡ 24211（+26 +0.11%）
ＪＴ 5675（-10 -0.18%）
セブン＆アイ 2032（-7 -0.34%）
ファストリ 56436（-64 -0.11%）
リクルート 8090（-13 -0.16%）
任天堂 13513（+68 +0.51%）
ソフトバンクＧ 19734（-46 -0.23%）
キーエンス（普通株） 55401（-249 -0.45%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3154（-26.0 -0.82%）
ホンダ 1549（-7.5 -0.48%）
三菱ＵＦＪ 2440（-11 -0.45%）
みずほＦＧ 5447（+147 +2.77%）
三井住友ＦＧ 4502（+172 +3.97%）
東京海上 5917（-5 -0.08%）
ＮＴＴ 151（-0.2 -0.13%）
ＫＤＤＩ 2649（-0.5 -0.02%）
ソフトバンク 222（-0.4 -0.18%）
伊藤忠 9540（+30 +0.32%）
三菱商 3738（-12 -0.32%）
三井物 4113（+10 +0.24%）
武田 4417（-26 -0.59%）
第一三共 3483（-22 -0.63%）
信越化 4633（-8 -0.17%）
日立 5086（+3 +0.06%）
ソニーＧ 4655（-45 -0.96%）
三菱電 4231（-6 -0.14%）
ダイキン 20491（-104 -0.50%）
三菱重 4185（+11 +0.26%）
村田製 3091（-18 -0.58%）
東エレク 32137（+287 +0.90%）
ＨＯＹＡ 24211（+26 +0.11%）
ＪＴ 5675（-10 -0.18%）
セブン＆アイ 2032（-7 -0.34%）
ファストリ 56436（-64 -0.11%）
リクルート 8090（-13 -0.16%）
任天堂 13513（+68 +0.51%）
ソフトバンクＧ 19734（-46 -0.23%）
キーエンス（普通株） 55401（-249 -0.45%）