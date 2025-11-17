「厚手の上着はまだ早い」って日に！【ワークマン】大人の相棒♡「羽織りアイテム」

コートやダウンジャケットなど厚手のアウターはまだ早いけれど、気軽に羽織れるアイテムが欲しい……。そんな大人女性には、デイリーに使いやすいパーカーやカーディガンがおすすめ。今回編集部が注目したのは、【ワークマン】から登場したシンプルな「羽織りアイテム」。肌寒い日の温度調整がしやすく、ストレッチやフリース素材で着心地も良さそう。デザイン性も実用性も備わった羽織りアイテムを、毎日コーデの相棒に迎えて。

シルエットのアレンジができるダブルファスナー

【ワークマン】「レディースストレッチライトコクーンジップパーカー」\2,300（税込）

スポーティーな雰囲気が漂うパーカーは、気負わず羽織れるアイテムの代表選手。このパーカーは、さりげないコクーンシルエットと、高見えしそうなゴールドカラーのダブルファスナーでシルエットがアレンジできるのが魅力。公式サイトによると「伸縮性のあるストレッチで快適な着心地」なのだそう。ライトグレー・グレージュ・ブラック・セージという上品なカラー展開で、カジュアルはもちろんキレイめコーデにもマッチしそうです。

モコモコ感が可愛い！ フリースカーディガン

【ワークマン】「レディースボアフリースカーデガン」\1,500（税込）

肌寒い日の相棒になりそうなフリース素材のカーディガン。ノーカラーデザインなので、タートルネックやハイネックインナーとのレイヤードスタイルにもぴったりです。サイドポケットに加えて、右胸の内側にもポケットが付いており、実用性もバッチリ。カラーはオフホワイトやブラックなどのモノトーンのほか、コーデの差し色になるピンクやブルーなど、全7色展開。

