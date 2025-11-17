【本日の予定】ドル高円安継続警戒、行き過ぎ感にも注意



先週末の市場でドル円は１５４円７０銭台まで上昇後、週末を前にしたポジション調整などもあって１５３円６２銭まで一時ドル売り円買いとなった。その後１５４円７０銭台を回復するなど、下に往って来い。ドル高円安基調の強さが意識される展開となっている。

１５５円前後の重さが意識されるが、先週末のいったん調整を経て、過熱感が少し後退し、上に行きやすい展開。ただ、過熱感への警戒は根強く残っており、やや不安定な動きとなる。

連邦政府機関の閉鎖中、延期されていた米経済指標の発表が徐々に始まると期待されており、１０月３日に発表予定であった9月の米雇用統計は１１月２０日の発表予定が米労働省労働統計局によって示された。同局が担当する生産者物価指数、JOLTSなどはまだ未定、また１０月分に関しては９月分発表済みの消費者物価指数も含め、発表が難しいとの見方も出ており、状況はまだ不透明。



今週は木曜日の米雇用統計、米FOMC議事要旨などをにらみつつの展開か。円キャリー取引拡大などを受けたドル高円安基調が継続と見られ、上値トライの意識が強いが、先週末の調整が比較的大きなものであったため、押し目のポイントが難しい。



ユーロ円は先週末１７９円９８銭と節目の１８０円に迫ったところから１７８円台までいったん下げた。その後１７９円７０銭前後まで上昇も、ドル円と違って下げる前の水準には届いていない。１８０円前後の売りが意識される展開。ただ、流れはドル円同様に上方向か。



ポンド円は２０４円台を付けた後２０２円３０銭台まで下げるなど上下に荒い動き。その後２０３円６０銭台までポンド買いが出た。円安の流れが支えも、ポンド自体は財政赤字警戒もあって、売りが出やすい地合いで、不安定な動きが続きそう。



ユーロドルは１．１６台半ばからがやや重い。１．１６台前半を中心とした推移から流れを見極めたいところ。



ポンドドルは今月の政府予算案発表を前に財政赤字警戒が広がっている。１．３１００を割り込むと売りが出る可能性がありそう。



MINKABUPRESS 山岡

