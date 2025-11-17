東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値154.55 高値154.76 安値153.62
156.14 ハイブレイク
155.45 抵抗2
155.00 抵抗1
154.31 ピボット
153.86 支持1
153.17 支持2
152.72 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1621 高値1.1654 安値1.1606
1.1696 ハイブレイク
1.1675 抵抗2
1.1648 抵抗1
1.1627 ピボット
1.1600 支持1
1.1579 支持2
1.1552 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3171 高値1.3200 安値1.3108
1.3303 ハイブレイク
1.3252 抵抗2
1.3211 抵抗1
1.3160 ピボット
1.3119 支持1
1.3068 支持2
1.3027 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7940 高値0.7948 安値0.7878
0.8036 ハイブレイク
0.7992 抵抗2
0.7966 抵抗1
0.7922 ピボット
0.7896 支持1
0.7852 支持2
0.7826 ローブレイク
