東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値154.55　高値154.76　安値153.62

156.14　ハイブレイク
155.45　抵抗2
155.00　抵抗1
154.31　ピボット
153.86　支持1
153.17　支持2
152.72　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1621　高値1.1654　安値1.1606

1.1696　ハイブレイク
1.1675　抵抗2
1.1648　抵抗1
1.1627　ピボット
1.1600　支持1
1.1579　支持2
1.1552　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3171　高値1.3200　安値1.3108

1.3303　ハイブレイク
1.3252　抵抗2
1.3211　抵抗1
1.3160　ピボット
1.3119　支持1
1.3068　支持2
1.3027　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7940　高値0.7948　安値0.7878

0.8036　ハイブレイク
0.7992　抵抗2
0.7966　抵抗1
0.7922　ピボット
0.7896　支持1
0.7852　支持2
0.7826　ローブレイク