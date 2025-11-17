

最新の解析では、飲酒量が多い人ほど心血管イベントが増えると示されています（写真：kouta／PIXTA）

「アルコールは適量なら健康にいい」は本当か？ 一度は聞いたことのあるこの言説を否定するのが『小さな町の精神科の名医が教える メンタルを強くする生活習慣』の著者である飯塚浩氏です。今回は同書から一部抜粋・再構成のうえ、アルコールと健康の関係について解説します。

「適量なら健康に良い」は本当か？

かつては“フレンチ・パラドックス”に象徴されるように、赤ワインの適量飲酒が心臓病リスクを下げると語られました。しかし最新の解析では、飲酒量が多い人ほど心血管イベントがむしろ増えると示されています。

2022年以降、WHOやカナダ保健省は「健康目的で飲むメリットは立証されていない」と明言し、安全な飲酒量は存在しないという国際的コンセンサスが形成されつつあります。

がん：口腔、咽頭、食道、乳房、大腸など少なくとも7種類はアルコールで発がんリスク増加。

肝障害：（純アルコール量で）20g／日超からアルコール性脂肪肝→アルコール性肝炎→肝線維化・肝硬変へ移行しやすい。

高血圧・脳卒中：（純アルコール量で）10g程度の少量から血圧が直線的に増加し、脳出血リスクが上がる。

アルコール依存症：ADH1B高活性型＋ALDH2活性型の組み合わは依存症リスクが高い傾向。



遺伝子による体質の違い:ADHとALDH2の組み合わせ

お酒に強いALDH2活性型保有者でも、アセトアルデヒドを高速で生み出してしまう体質（ADH高活性型）だと、多量飲酒を続けた場合に食道がんリスクが約12.4倍に跳ね上がります。

一方、お酒に弱いALDH2低活性型の人は、そもそもアセトアルデヒドの分解が苦手なため、少量の飲酒でも体内に溜まりやすく、やはり食道がんリスクが高まります。

赤ワインの「健康イメージ」

赤ワインが健康に良いとされる根拠のポリフェノール「レスベラトロール」ですが、研究で効果が確認された量を赤ワインで摂ろうとすると、1日に数百〜数千杯に相当します。ポリフェノールが目的なら、緑茶など他の食品で摂るほうがはるかに現実的です。

アルコールは飲まない／減らすほどリスクは確実に下がります。新たに“少量飲酒”を始める科学的メリットは現状ほぼありません。

飲酒習慣がある人のリスク低減策

・1日あたり純アルコール10g未満（ビール中瓶0.5本）を上限に

・週2日以上の休肝日を連続で設け、肝臓の回復を確保

・遺伝子検査を活用：ADH1B・ALDH2のタイプを数千円で把握可能。体質を知ることは行動変容の強力な支えになる

飲酒と向き合う医師の立場として、患者さんから「少量なら健康に良いか」と問われれば、「利益はほぼ期待できず、害は確実にある。飲むならできる限り少なく」と答えざるを得ません。

日本人の遺伝体質を考慮すると、「飲まない」が最も賢明です。どうしても飲む場合でも量と頻度を最小限に抑え、定期的に体調指標をチェックしましょう。





（飯塚 浩 ： メディカルストレスケア飯塚クリニック 院長 精神科医）