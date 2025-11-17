すぐ論破してくる人が「子どもの頃にバカだったら、大人になってもどうせ変わらないですよね？」と言ってきたら、言い返したい。

そんなあなたに薦めたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。

「どうせ人は変われない」？

「子どもの頃から要領が悪い人は、大人になっても同じですよ」

こう言われると、反論できない気がしてしまう。

たしかに、子どもの頃の性格や習慣は強固です。

勉強が苦手だった人は、社会に出ても努力が続かない。

人見知りだった人は、営業職でも壁にぶつかる。

だから「結局、人は変われない」と言われると、妙に説得力がある。

けれど、その考え方はどこか残酷でもあります。

過去に縛られたまま、「あのときの自分がこうだったから」と一生を決めてしまう。

まるで、生まれた瞬間に結末まで決まっているような息苦しさが、そこにはあります。

「変化のタイミング」とは？

そんな閉塞感をやさしくほどいてくれるのが、『世界の果てのカフェ』のこの一節です。

ああ、それは難しい問題だ。

人それぞれ、向き合う時期が違う。

小さな子どもの頃に解決する人もいれば、大きくなってから解決する人もいる。

一生向き合わない人もいる。

――『世界の果てのカフェ』（第10章）より

この言葉には、「変われない人はいない」という希望が隠されています。

人が成長するタイミングは、人によって違う。

ある人は、幼い頃に壁を乗り越える。

ある人は、社会に出て初めて自分を見つめ直す。

そして、遅れて向き合うことには、それだけの意味があるのです。

「自分と向き合う」ときに訪れる

私たちは、「変わること」を他人に評価されることで測りがちです。

出世したら変わった、成功したら変わった、と。

でも、本当の変化とは、自分が自分に対して、「これではいけない」と心から思えた瞬間に起きるもの。

変化とは、ある日、突然やってくる「タイミング」です。

それが、20歳でも40歳でも、遅すぎることはない。

むしろ、長く生きてきた分だけ、その変化には深みが宿ります。

『世界の果てのカフェ』の登場人物たちも、人生の途中でようやく「自分に向き合う勇気」を持った人たちです。

タイミングに、早いも遅いもない

「子どもの頃にバカだったら変わらない」と笑う人がいても、気にする必要はありません。

人生の変化は、年齢順でも成績順でもなく、「気づき順」でやってくるのです。

そして、そのタイミングは必ず訪れます。

あなたが「今こそ向き合おう」と思った瞬間に。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）