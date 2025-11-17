都内で隣接する2つの区が、あるものをかけた真剣勝負に挑みました。

【映像】プライドと「区の境界」をかけて綱引きをする参加者たち

隅田川に架かる橋の上で綱引きをしているのは、墨田区と台東区の代表チームです。

両チームがかけているのは、プライドと「区の境界」です。というのも、大会のルールで「勝利した区は『非公式』に境界を1m相手側に移せる」と定められているのです。

第一回となった去年の大会では台東区が勝利し現在、非公式の境界は台東区が1m区を広げている状態です。

さらなる区の拡大に闘志を燃やす台東区と、何としても勝ちたい墨田区、勝負の行方は。

「台東区が6勝、墨田区が4勝、1引き分けということで、今回、台東区側の勝利！」（結果発表）

「綱引きってやる人だけじゃなくて、応援する人も盛り上がるじゃないですか。台東区と墨田区のプライドがあるんですよね」「観客の方もたくさん増えて、天気も良くて、すごくいい大会になったのかなと。もっと墨田区と台東区が交流できればいいかなと思っております」（実行委員長）

今年は参加チームも増え、去年以上に熱い戦いが繰り広げられました。（ANNニュース）