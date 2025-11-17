建築士の女性（中央）の講演が行われた「夜会」＝札幌市中央区

札幌市中央区のゲストハウスで、シェフの手料理を楽しみながら、地元のさまざまな分野で活動する人の講演に耳を傾ける「夜会」が月2回開かれている。「北海道の魅力を再発見する」をテーマに、参加者らで気兼ねなく交流するのが狙い。主宰する新聞販売所経営伴野卓磨さん（48）は「今どき情報だけならいくらでも手に入るが、実際に人と会うことで生まれるものがある」と語る。（共同通信＝竹内大志）

10月9日の会では、建築士の女性が熱弁を振るっていた。「木材には降雪など、その地の気候を乗り越えるノウハウが詰まっている。地域で取れる材料を使うことが環境にいい家造りにつながる」。札幌に転勤してきた会社員や、建築士の友人など約10人が足を運び、遅くまで懇談した。

北海道登別市出身の伴野さん。金沢大大学院で地質学や古生物学を専攻し、修了後は北海道に戻って製菓会社や新聞販売所で勤務した。

道内で再び暮らす中で「北海道には歴史が少ない」と嘆く人がいることに気付き、「ないものねだりではなく、目の前にあるものの魅力を感じる工夫が重要だ」と考えた。地元の専門家ならではの面白い話を通じて交流の場をつくろうと、2022年10月、ゲストハウスを経営する知人らと「本気で文化を楽しむ人の夜会」を立ち上げた。

講演者は人づてに探し、知名度よりも存在や活動が魅力的かどうかで決める。過去には大学院生やハンターを招いたこともあり「こんなに面白い人が近くにいるんだと知ってほしい」と語る。

夜会のほか、まち歩きツアーや新聞を題材にした交流イベントも企画。「これからもいろんな人を巻き込んでいきたい」と貪欲だ。

「夜会」の講演終了後も懇談を続ける参加者＝札幌市中央区