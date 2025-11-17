「べらぼう」平賀源内を探し回る蔦重、満たされない歌麿…11月16日放送回の振り返り

喜多川歌麿（染谷将太）との決別を機に、盟友たちから見捨てられてしまった？蔦重（横浜流星）。

失意の中にやって来た渡世人風の重田貞一（井上芳雄）が担いでいたのは相良凧。かつて獄中で死なず、生き延びた平賀源内（安田顕）が発明した……ということで、蔦屋は源内生存説に沸き立ちます。

いっぽう政権を追われた松平定信（井上祐貴）は同じく大奥を追われた高岳（冨永愛）らと組んで「死を呼ぶ手袋」の謎に迫るため、宿怨を乗り越えて手を組むことになりました。

そこへ呼び出された蔦重は、果たして宿敵らと手を組み、巨悪へ立ち向かうのでしょうか。

浮世絵の権威となって吉原遊郭で豪遊するも、どこか満たされない歌麿の今後も気になる第44回放送「空飛ぶ源内」今週も気になるトピックを振り返りたいと思います。

経営者としては

これまでずっと情でつながってきた仲間と、利害損得でのつき合いに切り替えるのは難しい。が、経営者は時にそれもせねばならない。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

心が折れてしまった歌麿と、潔く諦めてしまった蔦重。どちらも関係の修復は難しく、鶴屋さん（風間俊介）や忘八らが説得しても歩み寄る見込みがありません。

しかし歌麿はともかく、蔦重については経営者として、なりふり構わず和解に動くべきではないでしょうか。

歌麿を手放すことは蔦屋の存続にも関わりかねない深刻な問題です。蔦重一人が自分の筋を通すとか、歌麿の考えを尊重するとか言う次元ではありません。

身上半減の折もそうでしたが、もはや蔦屋の経営は、自分一人の問題ではないのです。

実在の蔦重は何とか関係修復に動いたようですが、本作ではどのように決着するのか、見届けて行きましょう。

なぜそこまで平賀源内に執着？

平賀源内とは永い付き合い。生きているなら、また会いたいと思うのは人情だが……NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

歌麿との決別、そして盟友たちにごっそり見放されたことで、みの吉（中川翼）ら従業員までもが身の振り方を考えねばならない事態に。

そんな中、重田貞一が担ぎこんだ相良凧から源内生存説に心惹かれ、あちこち探し回る蔦重たち……お店の経営、大丈夫でしょうか？

確かに、源内先生に思い入れがあるのは解ります。しかし「そんな事をしている場合か？」と思ったのは、たぶん筆者だけではないでしょう。

源内先生が経営再建のキーパーソンだと言うならいざ知らず、源内は既に故人。仮に本当は生きていたとしても、再会してどうする気ですか？

表向き死んだことにせざるを得ない事情があるのだから、お互い再会するリスクは重々承知のはず。仮に蔦重と会いたい気持ちがあったとしても、あえて会わないでしょう。

大きな紙風船（気球？）で蝦夷へ渡ったとか、蘭画絵師になったとか、そういう手がかりを探すのは確かに楽しいです。

しかしやはり「そんな事をしていて、蔦屋の経営は大丈夫なのか？みの吉が提案してくれたように、歌麿抜きで打てる手を打った方がよいのでは？」と考えずにはいられません。

おていさんの流産について

前回そして予告編では、難産の末に命を落としてしまったかのような匂わせがされていたおていさん（橋本愛）。

実際にはまだまだ死なない（何なら蔦重より長生きする）ので、安心して見ていましたが、やはりその通りになりました（なってくれなきゃ困りますからね）。

仏壇には「妙法和歌水子（みょうほう わかすいし）」の位牌が上げられ、死んでしまった二人の子に「和歌（恐らく女児）」と名づけたことが察せられます。

義姑ふじ（飯島直子）たちが「ふじ撰江戸名物菓子之部（要するにお菓子詰め合わせ）」を持ってお見舞いに来て、お菓子を口にしながら我が子を偲ぶおていさん……。

うん。顔のアップが長すぎます（筆者の主観）。

彼女の胸中をじっくり察する時間をとりたい（日本映画はこういう演出が多い）意図は解りますし、筆者も嫌いではないです。が、いかんせん大河ドラマではあまり時間がとれません。

歌麿との決別＆おていさんの流産というダブルヘビーなエピソードを一気に詰め込んだ結果、それぞれの掘り込みが浅くなってしまっている印象を受けました。

これだけ見ていると結構あっさり立ち直っているように感じますが、子供を喪った辛さや痛みを描くなら、それだけでほぼ一話を割いてもいいのではないでしょうか。

豪遊するも満たされない歌麿

豪遊する歌麿先生。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

蔦重と決別して、自分なりの方法で吉原遊郭に恩返しをしていくと決めた歌麿先生。どうやら自身のブランドを利用して「派手に遊んだ順から仕事を引き受ける」と言い出しました。

これに対して西村屋万次郎（中村莟玉）は困惑。彼は紙花（チップ）をばらまくだけの財力を持っていません。

「紙花をまく者はいないのかい？まかないと（絵を描いてやるのが）何年後になるか分からないよ？」

歌麿の煽りに焦った万次郎が「まずはウチからですよね？」とすがったものの、返事はなし。万次郎と一緒に仕事をしたいからこそ、蔦重と決別したのではないでしょうか。

やはり歌麿にとっても、蔦重と決別したことは痛手だったのかも知れません。いや、多分間違いなくそうだと思われます。

満たされずにいる歌麿に、鶴屋さんが紙花と一緒にお土産を持参しました。それはかつて歌麿が描いた「恋心」を錦絵に仕上げた「歌撰恋之部」。蔦重が歌麿の好みをじっくり考え練り上げた揃い物です。

歌麿が手にとると、歌麿の名前が屋号の下になっていました。

蔦重は前回「何を出す時も、必ずお前（歌麿）の名前を上にする」と言っていたのに、これはどういう意図でしょうか。

挑発（お前は俺がいなくてはダメだ等）？無意識or無神経（何も考えていない）？

自分が蔦重に贈った「恋心」を商品なんかにしやがって……いや、好きにしていいとは言ったけど……歌麿が破り捨てるのも無理はありません。

その後もますます売れていく歌麿ですが、彼が満たされる日は来るのでしょうか。

第45回放送「その名は写楽」

定信（井上祐貴）らに呼び出された蔦重（横浜流星）は傀儡好きの大名への仇討ちに手を貸すよう言われる。歌麿（染谷将太）は自分の絵に何も言わない本屋に苛立っていた…。 ※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

これまで対立していた者たちが、更なる巨悪を討つために宿怨を越えて力を合わせる……実に胸アツな展開ですね！

「ふざけた騒ぎで巨悪を討つ（予告より）」……とは言ったものの、果たしてどんな手を繰り出すのか、蔦重の「そうきたか」に期待が高まります。

また歌麿の穴埋めとして、蔦重は東洲斎写楽（とうしゅうさい しゃらく）を起用する模様。果たしてどんな写楽になるのか、こちらも楽しみでなりません。

いっぽう浮世絵の権威となった歌麿ですが、本屋・板元が恐れ入って何も言わなくなってしまい、孤独と苛立ちを感じているようです。

これは蔦重と復縁？する伏線でしょうか（そうでしょうね）……果たしてどんな展開を迎えるのか、次週も目が離せませんね！