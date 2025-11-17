¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¦£Çµ¶¥ÎØº×¡ÛËÌÄÅÎ±Íã¡¡¶å½£¤ÎÀª¤¤¤¬Ì£Êý¡Ö¤â¤··è¾¡¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¡¢¤¢¤Ã¡×
¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¦£Çµ¶¥ÎØº×¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥é¥à¡Ê£µ¡ËËÌÄÅÎ±Íã¡Û¶å½£¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥Ð¥µ¤è¡¢¤Ï¤Ð¤¿¤±¡ª¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Çµ¡ÖÂè£¶£·²ó¶¥ÎØº×¡×¤¬£±£±·î£±£¹¡Á£²£´Æü¡¢¥¬¡¼¥ë¥º£Çµ¡ÖÂè£³²ó¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡×¤¬£±£¹¡Á£²£±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ½ª²ó¤ÏËÌ¶å½£¤Î±ÑÍº¡¦ËÌÄÅÎ±Íã¡Ê£´£°¡áÊ¡²¬¡Ë¤À¡£
¡¡²Å±ÊÂÙÅÍ¤¬£±£°·îÁ°¶¶£Çµ𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶å½£¤ËÇÈ¤¬Íè¤ë¡£ËÌÄÅÎ±Íã¤â¡Ö£ÓÈÉ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£²Å±Ê¤ò¼´¤È¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿Ê¹Ô¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¥é¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ËÌÄÅÎ±¤³¤½¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤Ù¤Áª¼ê¤À¡£¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç¤â¼è¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤À¤¬¡¢¶å½£¤Îº£¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¤¡¢¤¤¤ä¡¢¤â¤··è¾¡¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¡¢¤¢¤Ã¡×
¡¡²Å±Ê¤Ï£²£°£²£±Ç¯£±£°·î¤Ë·§ËÜµÇ°¡Êµ×Î±ÊÆ³«ºÅ¡Ë¤ÇËÌÄÅÎ±¤ÎÈÖ¼ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£²Å±Ê¤ÎÊª¸ì¤Ë°ìÈÖÍí¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤¤ÃË¤¬¡¢ËÌÄÅÎ±¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²Å±Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¶å½£¤ÎÁª¼ê¤È¡¢Îò»Ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£²Å±Ê¤Ë¤è¤ë£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶å½£Àª¤Î£ÇµÍ¥¾¡¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥Ð¥µ¤À¡£Í¥¾¡¡¢¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¡ª