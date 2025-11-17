MBSの玉巻映美アナウンサーが17日までに自身のインスタグラムを更新。第2子出産を発表した。

新生児を抱える写真をアップした上で「私ごとですが、このたび第二子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気で、慣れない2人育児に奮闘中です(手が2本じゃ足りません…)」と発表した。

「まだまだ小さいと思っていた2歳の長女が、新生児と比べると巨大に見えるから驚き！(当たり前か) そんな上の子の成長が嬉しくもあり、すでに寂しくもあり。一瞬一瞬がかけがえのない時間なんだなと、改めて感じます イヤイヤ期の理不尽も、0歳時期の寝不足も、今しか味わえない貴重な瞬間なのだ！！！ と言い聞かせて、涙をぐっと堪えようと思います笑」と記述。最後に「気づけば今年も残りわずか…皆さまもどうかお体に気をつけてお過ごしください」と締めくくった。

早大出身の玉巻アナは15年入社。19年1月から昨年4月まで、TBS系「プレバト!!」の第3代アシスタントとして全国ネット初レギュラーを務めた。19年夏、一般男性と結婚。同11月、自身のインスタグラムで結婚を報告。23年5月に第1子女児の出産を発表した。