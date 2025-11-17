飼い主さんを信頼するあまり、思わず驚きのポーズを見せた猫ちゃん。その姿があざとくて可愛いと注目を集めています。話題の投稿は記事執筆時点で8.8万回以上再生され、「身体をゆだねていますね」「可愛いですね。抱っこしたい！」といったコメントが寄せられました。

【動画：信頼する飼い主さんに抱っこされる猫…完全に脱力しちゃう様子に爆笑】

身体をゆだねて全身脱力

TikTokアカウント『ゆば様』では、スコティッシュフォールドの「ゆばちゃん」のあざとくて可愛い様子が投稿されています。

ある日、投稿主さんが撮影したのは、ゆばちゃんが抱っこされている様子でした。実は、ゆばちゃんの抱っこスタイルはちょっと特別。

なんと、全身の力を抜いて仰向けにだら～んと脱力していたのです。ゆばちゃんが抱っこされるときは、いつもこのスタイルなのだそう。

この日は特別に、ピンクでぷにぷにの肉球も披露してくれました。見ているだけで癒されます。

飼い主さんを心から信頼しているからこそ見せてくれる、全身を預けたポーズ。そんなゆばちゃんの愛らしい一面に、思わず笑顔になる投稿でした。

なでなでが気持ちよすぎて...

ほかの投稿では、ゆばちゃんがリラックスする様子も紹介されています。

ある日、投稿主さんになでなでされていたゆばちゃん。その表情は、なんとも幸せそうでした。喉をゴロゴロ鳴らしながら、至福の時間を満喫しています。

気持ちよさそうに目を細めたり、ゆっくり開いたりを繰り返してうとうとするゆばちゃんでしたが、最後には眠気に勝てず、眠ってしまったのでした。

マイペースなゆばちゃんの、癒しのリラックスタイムでした。

飼い主さんにデレデレ！

さらに別の投稿では、ゆばちゃんの愛らしい一面も紹介されています。

投稿主さんの腕に抱きつき、しっかりと両手でホールドするゆばちゃん。その姿はまるで「絶対に離さないニャ」と言っているかのようです。

可愛らしい仕草に、多くの人が癒されたようでした。

冒頭の投稿には、「デロ～ンってなりすぎて抱っこが大変」「抱きにくそうなのおもろい」「信頼されてますね」などのコメントが寄せられ、ゆばちゃんの可愛さに癒される方が続出しています。

TikTokアカウント『ゆば様』では、マイペースなゆばちゃんの日常を見ることができます。

ゆばちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ゆば様」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。