信頼する飼い主さんに抱っこされる猫…完全に脱力しちゃう様子に爆笑の声「デロ～～ンってなりすぎｗ」「抱きにくそうなの面白いｗ」
飼い主さんを信頼するあまり、思わず驚きのポーズを見せた猫ちゃん。その姿があざとくて可愛いと注目を集めています。話題の投稿は記事執筆時点で8.8万回以上再生され、「身体をゆだねていますね」「可愛いですね。抱っこしたい！」といったコメントが寄せられました。
【動画：信頼する飼い主さんに抱っこされる猫…完全に脱力しちゃう様子に爆笑】
身体をゆだねて全身脱力
TikTokアカウント『ゆば様』では、スコティッシュフォールドの「ゆばちゃん」のあざとくて可愛い様子が投稿されています。
ある日、投稿主さんが撮影したのは、ゆばちゃんが抱っこされている様子でした。実は、ゆばちゃんの抱っこスタイルはちょっと特別。
なんと、全身の力を抜いて仰向けにだら～んと脱力していたのです。ゆばちゃんが抱っこされるときは、いつもこのスタイルなのだそう。
この日は特別に、ピンクでぷにぷにの肉球も披露してくれました。見ているだけで癒されます。
飼い主さんを心から信頼しているからこそ見せてくれる、全身を預けたポーズ。そんなゆばちゃんの愛らしい一面に、思わず笑顔になる投稿でした。
なでなでが気持ちよすぎて...
ほかの投稿では、ゆばちゃんがリラックスする様子も紹介されています。
ある日、投稿主さんになでなでされていたゆばちゃん。その表情は、なんとも幸せそうでした。喉をゴロゴロ鳴らしながら、至福の時間を満喫しています。
気持ちよさそうに目を細めたり、ゆっくり開いたりを繰り返してうとうとするゆばちゃんでしたが、最後には眠気に勝てず、眠ってしまったのでした。
マイペースなゆばちゃんの、癒しのリラックスタイムでした。
飼い主さんにデレデレ！
さらに別の投稿では、ゆばちゃんの愛らしい一面も紹介されています。
投稿主さんの腕に抱きつき、しっかりと両手でホールドするゆばちゃん。その姿はまるで「絶対に離さないニャ」と言っているかのようです。
可愛らしい仕草に、多くの人が癒されたようでした。
冒頭の投稿には、「デロ～ンってなりすぎて抱っこが大変」「抱きにくそうなのおもろい」「信頼されてますね」などのコメントが寄せられ、ゆばちゃんの可愛さに癒される方が続出しています。
TikTokアカウント『ゆば様』では、マイペースなゆばちゃんの日常を見ることができます。
ゆばちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：TikTokアカウント「ゆば様」さま
執筆：犬山莉緒
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。